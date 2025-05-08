https://ria.ru/20250508/tramp-2015723038.html

Трамп анонсировал пресс-конференцию по случаю первой торговой сделки США

Трамп анонсировал пресс-конференцию по случаю первой торговой сделки США - РИА Новости, 08.05.2025

Трамп анонсировал пресс-конференцию по случаю первой торговой сделки США

Президент США Дональд Трамп анонсировал большую пресс-конференцию в четверг по случаю первой крупной торговой сделки Вашингтона. РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T04:10:00+03:00

2025-05-08T04:10:00+03:00

2025-05-08T04:10:00+03:00

сша

дональд трамп

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ВАШИНГТОН, 8 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп анонсировал большую пресс-конференцию в четверг по случаю первой крупной торговой сделки Вашингтона. "Завтра утром в 10.00 (17.00 мск) в Овальном кабинете состоится большая пресс-конференция в связи с крупной торговой сделки с представителями большой и очень уважаемой страны. Первая из многих!" - говорится в заявлении главы государства в социальной сети Truth Social. Трамп не уточнил, с кем именно будет заключено соглашение.

https://ria.ru/20250507/tramp-2015688828.html

сша

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сша, дональд трамп