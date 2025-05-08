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Трамп анонсировал пресс-конференцию по случаю первой торговой сделки США - РИА Новости, 08.05.2025
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04:10 08.05.2025
https://ria.ru/20250508/tramp-2015723038.html
Трамп анонсировал пресс-конференцию по случаю первой торговой сделки США
Трамп анонсировал пресс-конференцию по случаю первой торговой сделки США - РИА Новости, 08.05.2025
Трамп анонсировал пресс-конференцию по случаю первой торговой сделки США
Президент США Дональд Трамп анонсировал большую пресс-конференцию в четверг по случаю первой крупной торговой сделки Вашингтона. РИА Новости, 08.05.2025
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ВАШИНГТОН, 8 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп анонсировал большую пресс-конференцию в четверг по случаю первой крупной торговой сделки Вашингтона. "Завтра утром в 10.00 (17.00 мск) в Овальном кабинете состоится большая пресс-конференция в связи с крупной торговой сделки с представителями большой и очень уважаемой страны. Первая из многих!" - говорится в заявлении главы государства в социальной сети Truth Social. Трамп не уточнил, с кем именно будет заключено соглашение.
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сша, дональд трамп
США, Дональд Трамп
Трамп анонсировал пресс-конференцию по случаю первой торговой сделки США

Трамп: в четверг пройдет пресс-конференция по случаю первой торговой сделки США

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 8 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп анонсировал большую пресс-конференцию в четверг по случаю первой крупной торговой сделки Вашингтона.
"Завтра утром в 10.00 (17.00 мск) в Овальном кабинете состоится большая пресс-конференция в связи с крупной торговой сделки с представителями большой и очень уважаемой страны. Первая из многих!" - говорится в заявлении главы государства в социальной сети Truth Social.
Трамп не уточнил, с кем именно будет заключено соглашение.
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