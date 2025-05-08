https://ria.ru/20250508/tramp-2015721777.html

СМИ: Трамп и Карни нашли общий язык в ходе беседы за закрытыми дверями

СМИ: Трамп и Карни нашли общий язык в ходе беседы за закрытыми дверями - РИА Новости, 08.05.2025

СМИ: Трамп и Карни нашли общий язык в ходе беседы за закрытыми дверями

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Канады Марк Карни нашли общий язык в ходе конфиденциальной беседы, состоявшейся во время обеда в комнате... РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T03:44:00+03:00

2025-05-08T03:44:00+03:00

2025-05-08T03:44:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 8 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Канады Марк Карни нашли общий язык в ходе конфиденциальной беседы, состоявшейся во время обеда в комнате Рузвельта, сообщает канадская телерадиовещательная корпорация CBC. "По словам чиновника, оба лидера довольно хорошо ладили, и президент (Трамп - ред.) подчеркнул в начале и в конце обеда, что для него было честью принимать нового премьер-министра (Карни - ред.) в Белом доме", - говорится в сообщении. По словам высокопоставленного канадского чиновника, большую часть времени за обедом они обсуждали вопросы внешней политики. В частности, речь шла о новых тарифах США, стремлении Трампа сделать Канаду 51-м штатом Америки, российско-украинском конфликте, напряженных отношениях с Китаем и ситуации в Иране. Чиновник также отметил, что они уделили внимание проблеме наркотрафика. Кроме того, президент США проявлял особый интерес к Арктике, энергетике и важнейшим полезным ископаемым. Шестого мая 2025 года в Белом доме состоялась встреча премьер-министра Канады Марка Карни с президентом США Дональдом Трампом. В своем комментарии по итогам переговоров канадский премьер отметил, что в ближайшие недели планирует новые встречи с Трампом, а также надеется увидеть его на саммите G7 в Канаде. Трамп, в свою очередь, сказал, что считает обсуждения, состоявшиеся в тот день, "замечательными".

https://ria.ru/20250506/kanada-2015406749.html

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сша, канада, америка, дональд трамп, марк карни, g7, в мире