https://ria.ru/20250508/tovarooborot-2015735950.html

Товарооборот России и США за март вырос в 1,5 раза

Товарооборот России и США за март вырос в 1,5 раза - РИА Новости, 08.05.2025

Товарооборот России и США за март вырос в 1,5 раза

Товарооборот России и США за март подскочил в 1,5 раза - до максимальных за два года 573 миллионов долларов, следует из анализа РИА Новости данных американской... РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T09:04:00+03:00

2025-05-08T09:04:00+03:00

2025-05-08T09:14:00+03:00

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Товарооборот России и США за март подскочил в 1,5 раза - до максимальных за два года 573 миллионов долларов, следует из анализа РИА Новости данных американской статслужбы. Торговля двух стран выросла за месяц до 573,4 миллиона долларов с 389,4 миллиона долларов в феврале. Это стало максимальным значением с марта 2023 года, когда объем торговли составил 628,5 миллиона долларов. Это произошло за счет резкого роста российского экспорта - в 1,5 раза, до 523,45 миллиона долларов с 339,6 миллиона месяцем ранее. Такая динамика объясняется скачком в американском импорте удобрений (219 миллионов долларов). Также компании из США покупали российскую платину (87,5 миллиона долларов), фанеру (6 миллионов) и фосфаты (5 миллионов). В то же время поставки американской продукции в Россию остались на уровне февраля, составив 50 миллионов долларов. Главным образом Россия закупала в Штатах вакцины (14,8 миллиона долларов), медицинские инструменты (6,2 миллиона), различные пищевые продукты (5,7 миллиона долларов) и приборы для анализов (3,7 миллиона долларов).

https://ria.ru/20250507/kitay-2015429941.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, сша