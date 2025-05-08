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Путин поднял тост за Победу - РИА Новости, 08.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
20:30 08.05.2025 (обновлено: 21:19 08.05.2025)
https://ria.ru/20250508/tost-2015865498.html
Путин поднял тост за Победу
Путин поднял тост за Победу - РИА Новости, 08.05.2025
Путин поднял тост за Победу
Владимир Путин в ходе обеда в честь глав иностранных делегаций, приглашенных на торжества в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, поднял тост за... РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T20:30:00+03:00
2025-05-08T21:19:00+03:00
владимир путин
80-летие победы в великой отечественной войне
россия
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Владимир Путин в ходе обеда в честь глав иностранных делегаций, приглашенных на торжества в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, поднял тост за Победу, мир и благополучие. Основные заявления:&quot;Дорогие друзья, позвольте предложить тост за поколение победителей, за Великую Победу, за мир и благополучие, за вас, за наших друзей&quot;.В 2025 году отмечается 80-летний юбилей Победы в Великой Отечественной войне.Москву по случаю празднования 9 Мая планируют посетить многие мировые лидеры, в том числе председатель КНР Си Цзиньпин, президенты Венесуэлы, Бразилии и Сербии Николас Мадуро, Луис Инасиу Лула да Силва, Александр Вучич и другие.
https://ria.ru/20250508/putin-2015866032.html
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Тост Путина на приеме в Кремле
Путин на приеме в Кремле поднял тост за победу и за приехавших на празднование в Москву иностранных друзей.
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владимир путин, россия, 80-летие победы в великой отечественной войне
Владимир Путин, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Россия, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Путин поднял тост за Победу

Путин поднял тост за Победу, мир и благополучие

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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Владимир Путин в ходе обеда в честь глав иностранных делегаций, приглашенных на торжества в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, поднял тост за Победу, мир и благополучие. Основные заявления:
  • 9 мая — священная дата для многонационального народа России;
  • глава государства поблагодарил лидеров стран, приехавших в Москву почтить память героев ВОВ;
  • решающая роль в победе над нацизмом принадлежит СССР, никто не сможет оболгать это;
  • Россия не забудет своих союзников в борьбе с нацизмом;
  • сегодня идет становление более справедливого миропорядка;
  • Москва выступает за равную и неделимую безопасность для всех, это обеспечит мир.
«

"Дорогие друзья, позвольте предложить тост за поколение победителей, за Великую Победу, за мир и благополучие, за вас, за наших друзей".

Президент Владимир Путин
Владимир Путин
президент России
В 2025 году отмечается 80-летний юбилей Победы в Великой Отечественной войне.
Москву по случаю празднования 9 Мая планируют посетить многие мировые лидеры, в том числе председатель КНР Си Цзиньпин, президенты Венесуэлы, Бразилии и Сербии Николас Мадуро, Луис Инасиу Лула да Силва, Александр Вучич и другие.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
Россия выступает за равную и неделимую безопасность для всех, заявил Путин
Вчера, 20:32
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеВладимир ПутинРоссия80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
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