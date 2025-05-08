https://ria.ru/20250508/tost-2015865498.html
Путин поднял тост за Победу
Путин поднял тост за Победу - РИА Новости, 08.05.2025
Путин поднял тост за Победу
Владимир Путин в ходе обеда в честь глав иностранных делегаций, приглашенных на торжества в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, поднял тост за... РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T20:30:00+03:00
2025-05-08T20:30:00+03:00
2025-05-08T21:19:00+03:00
владимир путин
80-летие победы в великой отечественной войне
россия
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Владимир Путин в ходе обеда в честь глав иностранных делегаций, приглашенных на торжества в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, поднял тост за Победу, мир и благополучие. Основные заявления:"Дорогие друзья, позвольте предложить тост за поколение победителей, за Великую Победу, за мир и благополучие, за вас, за наших друзей".В 2025 году отмечается 80-летний юбилей Победы в Великой Отечественной войне.Москву по случаю празднования 9 Мая планируют посетить многие мировые лидеры, в том числе председатель КНР Си Цзиньпин, президенты Венесуэлы, Бразилии и Сербии Николас Мадуро, Луис Инасиу Лула да Силва, Александр Вучич и другие.
https://ria.ru/20250508/putin-2015866032.html
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Тост Путина на приеме в Кремле
Путин на приеме в Кремле поднял тост за победу и за приехавших на празднование в Москву иностранных друзей.
2025-05-08T20:30
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владимир путин, россия, 80-летие победы в великой отечественной войне
Владимир Путин, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Россия, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Путин поднял тост за Победу
Путин поднял тост за Победу, мир и благополучие