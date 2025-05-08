https://ria.ru/20250508/teplitsy-2015712689.html
Юрист раскрыл подоплеку “утки” о запрете на теплицы
Юрист раскрыл подоплеку “утки” о запрете на теплицы - РИА Новости, 08.05.2025
Юрист раскрыл подоплеку “утки” о запрете на теплицы
Новости о якобы запрете возведения теплиц на землях сельхозназначения не имеет под собой законодательных оснований, рассказал агентству “Прайм” заместитель... РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T02:27:00+03:00
2025-05-08T02:27:00+03:00
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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Новости о якобы запрете возведения теплиц на землях сельхозназначения не имеет под собой законодательных оснований, рассказал агентству “Прайм” заместитель председателя коллегии адвокатов "Сулим и партнеры" Даниил Черных-Аипов.“Прямых отсылок в поправках к регулирующему законодательству с 1 мая не усматривается, при этом, информация, растиражированная в интернете имеет больше эмоциональную, а не реальную законодательную окраску. Очевидно, что речь идет о неких "мифических ограничениях" и их масштаб искусственно преувеличен”, - отметил он.Земли сельзхозназначения по своему правовому статусу как раз предназначены для выращивания сельскохозяйственных культур, в том числе, в теплицах. Никаких ограничений на этот счет нет и не предусматривалось, указал адвокат.Штрафы за строительство теплиц возможны, лишь если они нарушают градостроительные нормы, например, расположены слишком близко к соседям. Либо капитальные теплицы с фундаментом возводятся на участке с видом разрешенного использования “огородничество”, где вовсе запрещены капитальные строения. Но это далеко не новация, заключил Черных-Аипов.
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россия, общество
Юрист раскрыл подоплеку “утки” о запрете на теплицы
Юрист Черных-Аипов: новости о запрете строительства теплиц не имеют оснований
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости.
Новости о якобы запрете возведения теплиц на землях сельхозназначения не имеет под собой законодательных оснований, рассказал агентству “Прайм”
заместитель председателя коллегии адвокатов "Сулим и партнеры" Даниил Черных-Аипов.
“Прямых отсылок в поправках к регулирующему законодательству с 1 мая не усматривается, при этом, информация, растиражированная в интернете имеет больше эмоциональную, а не реальную законодательную окраску. Очевидно, что речь идет о неких "мифических ограничениях" и их масштаб искусственно преувеличен”, - отметил он.
Земли сельзхозназначения по своему правовому статусу как раз предназначены для выращивания сельскохозяйственных культур, в том числе, в теплицах. Никаких ограничений на этот счет нет и не предусматривалось, указал адвокат.
Штрафы за строительство теплиц возможны, лишь если они нарушают градостроительные нормы, например, расположены слишком близко к соседям. Либо капитальные теплицы с фундаментом возводятся на участке с видом разрешенного использования “огородничество”, где вовсе запрещены капитальные строения. Но это далеко не новация, заключил Черных-Аипов.