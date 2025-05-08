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В Танзанию доставили частицу Вечного огня - РИА Новости, 08.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
19:33 08.05.2025
https://ria.ru/20250508/tanzaniya-2015856627.html
В Танзанию доставили частицу Вечного огня
В Танзанию доставили частицу Вечного огня - РИА Новости, 08.05.2025
В Танзанию доставили частицу Вечного огня
Частицу Вечного огня, взятую у Могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве, доставили в Танзанию, сообщили РИА Новости в Россотрудничестве. РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T19:33:00+03:00
2025-05-08T19:33:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
танзания
москва
дар-эс-салам
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
80-летие победы в великой отечественной войне
россия
в мире
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Частицу Вечного огня, взятую у Могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве, доставили в Танзанию, сообщили РИА Новости в Россотрудничестве. "Седьмого мая в Танзанию впервые прибыла частица Вечного огня, взятая на Могиле Неизвестно Солдата в Москве", - сказали в пресс-службе агентства. Там отметили, что эта акция прошла впервые в Танзании и во всей Восточной Африке и вызвала большой интерес, в том числе со стороны танзанийцев и их медиа-сообщества. Посмотреть на символ вечной памяти советским воинам пришли танзанийские студенты, выпускники советских вузов, журналисты, блогеры, а также соотечественники. Вечный огонь находится в Русском доме в Дар-эс-Саламе, каждый желающий в течение всех праздничных дней и может прийти и отдать дань уважения погибшим советским воинам, уточнили в Россотрудничестве.
https://ria.ru/20250508/moldaviya-2015853256.html
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танзания, москва, дар-эс-салам, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), 80-летие победы в великой отечественной войне, россия, в мире
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Танзания, Москва, Дар-эс-Салам, Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество), 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Россия, В мире
В Танзанию доставили частицу Вечного огня

В Танзанию доставили частицу Вечного огня из Александровского сада в Москве

© РИА Новости / Денис Гришкин | Перейти в медиабанкМогила Неизвестного солдата в Александровском саду
Могила Неизвестного солдата в Александровском саду - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
© РИА Новости / Денис Гришкин
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Могила Неизвестного солдата в Александровском саду. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Частицу Вечного огня, взятую у Могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве, доставили в Танзанию, сообщили РИА Новости в Россотрудничестве.
"Седьмого мая в Танзанию впервые прибыла частица Вечного огня, взятая на Могиле Неизвестно Солдата в Москве", - сказали в пресс-службе агентства.
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Там отметили, что эта акция прошла впервые в Танзании и во всей Восточной Африке и вызвала большой интерес, в том числе со стороны танзанийцев и их медиа-сообщества. Посмотреть на символ вечной памяти советским воинам пришли танзанийские студенты, выпускники советских вузов, журналисты, блогеры, а также соотечественники.
Вечный огонь находится в Русском доме в Дар-эс-Саламе, каждый желающий в течение всех праздничных дней и может прийти и отдать дань уважения погибшим советским воинам, уточнили в Россотрудничестве.
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80-летие Победы в Великой Отечественной войнеТанзанияМоскваДар-эс-СаламФедеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)80-летие Победы в Великой Отечественной войнеРоссияВ мире
 
 
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