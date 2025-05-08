https://ria.ru/20250508/svo-2015889331.html

Ансамбль инженерных войск ВС России выступил в зоне СВО

Ансамбль инженерных войск ВС России выступил в зоне СВО - РИА Новости, 08.05.2025

Ансамбль инженерных войск ВС России выступил в зоне СВО

Ансамбль инженерных войск ВС РФ выступил в зоне СВО и приграничных территориях, поздравив с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне саперов и жителей... РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T23:33:00+03:00

2025-05-08T23:33:00+03:00

2025-05-08T23:33:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

россия

80-летие победы в великой отечественной войне

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Ансамбль инженерных войск ВС РФ выступил в зоне СВО и приграничных территориях, поздравив с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне саперов и жителей освобожденных городов, рассказали РИА Новости в Минобороны РФ. Коллектив был создан в инженерных войсках ВС РФ специально для выступлений в зоне Специальной военной операции в 2023 году по аналогии с фронтовыми бригадами времен Великой Отечественной войны. "Идея создать такой хор витала в воздухе давно, но с началом Специальной военной операции было принято решение, что нашим военнослужащим не хватает немного культурного обслуживания, как раньше, когда ездили фронтовые бригады. Создали такой уникальный коллектив. Нам удалось собрать профессиональных исполнителей, людей с высшим хоровым образованием, лауреатов международных и наших конкурсов. С 2023 мы начали отправлять коллектив в зону СВО для поднятия боевого духа", - рассказал РИА Новости представитель ансамбля. По его словам, с 2023 года коллектив совершил уже более 400 выступлений в зоне СВО, так и в приграничных районах, в пунктах постоянной дислокации инженерных войск. Перед празднованием 9 мая ансамбль после выступления посетил один из госпиталей в зоне СВО и исполнили песни, которые были сочинены авторами и солистами коллектива под вдохновением от общения с сослуживцами-саперами. "Мы приехали в госпиталь, его не было в планах, когда узнали, что мы здесь, нам предложили приехать, мы не отказались. Мы были рады приехать сюда, потому что это очень важно, доносим до них те песни, которые родились здесь, на СВО... Когда мы близко общаемся с нашими ребятами, мы понимаем, что у них на душе, понимаем, что дух боевой нормальный, а значит, победа за нами", - рассказал солист ансамбля.

https://ria.ru/20250508/moskva-2015887541.html

https://ria.ru/20250508/lnr-2015882794.html

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россия, 80-летие победы в великой отечественной войне, вооруженные силы рф