https://ria.ru/20250508/svo-2015849457.html

Медведев обратился к писателям, чье творчество касается СВО

Медведев обратился к писателям, чье творчество касается СВО - РИА Новости, 08.05.2025

Медведев обратился к писателям, чье творчество касается СВО

Российским писателям, которые пишут о специальной военной операции, нужно ездить в недружественные страны, чтобы доносить свою позицию, заявил зампред Совбеза... РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T19:07:00+03:00

2025-05-08T19:07:00+03:00

2025-05-08T20:15:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

дмитрий медведев

единая россия

в мире

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Российским писателям, которые пишут о специальной военной операции, нужно ездить в недружественные страны, чтобы доносить свою позицию, заявил зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев."Когда они готовы будут принимать наших литераторов и в недружественных странах, и туда надо ездить. Именно потому что они тоже должны слышать вашу позицию, позицию патриотических сил", - сказал Медведев, обращаясь к писателям и поэтам, которые создают произведения о спецоперации.Зампред Совбеза РФ выразил уверенность в том, что рано или поздно в недружественных странах захотят принять российских авторов, которые создают произведения по теме СВО."В некоторых странах действительно существует "фонтан мнений". И как бы их не критиковали, мы знаем, что они и готовы выслушивать иногда альтернативную позицию. И туда надо ездить", - резюмировал Медведев.Председатель ЕР отметил, что нужно и звать в РФ писателей из недружественных стран."Обязательно нужно звать оттуда людей, которые нам симпатизируют. Если они не побоятся приехать. А такие есть на самом деле. А кто не хочет приезжать и не страшно, пусть они дают нам свои произведения, мы здесь их опубликуем", - подчеркнул Медведев.Медведев рассказал, что в соцсети X читает множество сообщений в поддержку России."Для меня удивительно, это же публичная позиция", - добавил председатель ЕР.

https://ria.ru/20250508/medvedev-2015839278.html

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россия, дмитрий медведев, единая россия, в мире