Рейтинг@Mail.ru
Боец СВО рассказал, как его бабушка в детстве помогала партизанам в Керчи - РИА Новости, 08.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
17:47 08.05.2025
https://ria.ru/20250508/svo-2015832322.html
Боец СВО рассказал, как его бабушка в детстве помогала партизанам в Керчи
Боец СВО рассказал, как его бабушка в детстве помогала партизанам в Керчи - РИА Новости, 08.05.2025
Боец СВО рассказал, как его бабушка в детстве помогала партизанам в Керчи
Командир одного из российских стрелковых отделений с позывным "Панк" рассказал РИА Новости, как его бабушка во время Великой Отечественной помогала партизанам,... РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T17:47:00+03:00
2025-05-08T17:47:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
керчь
80-летие победы в великой отечественной войне
республика крым
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/13/2006010232_0:73:3143:1841_1920x0_80_0_0_bd5bf94b9f8518c92c16c794d2c3710d.jpg
ДОНЕЦК, 8 мая - РИА Новости. Командир одного из российских стрелковых отделений с позывным "Панк" рассказал РИА Новости, как его бабушка во время Великой Отечественной помогала партизанам, скрывавшимся в Аджимушкайских каменоломнях в Керчи. Мария Егоровна Кучинская, 1930 года рождения, к началу войны жила в Керчи. Когда в город пришла война и советские войска укрылись в Аджимушкайских каменоломнях, она носила им воду из колодца, находившимся под носом у нацистов. "В возрасте от 12 до 14 лет была партизаном. У нас есть Аджимушкайские каменоломни, очень огромный памятник, известен на всю страну и не только. Там скрывались наши партизаны. Бабушка, поскольку была очень смелая и храбрая, помогала нашим партизанам, чем могла. Вблизи Аджимушкайских каменоломен, где они базировались, был один-единственный колодец с питьевой водой. А колодец этот находился под непосредственным контролем немцев. И поскольку у меня бабушка была маленькая и очень юркая, она делала вылазки туда, набирала воды и приносила ее к нашим партизанам, непосредственно раненым", - рассказал командир 2-го стрелкового отделения 3-й стрелковой роты 1-го стрелкового батальона войсковой части 42/600. Вскоре немцы отравили колодцы у каменоломен, скинув туда тела погибших красноармейцев. Самих защитников каменоломен нацисты пытались травить газом, закидывали каменоломни дымовыми шашками, обрушивали своды. "После 1944 года, когда город Керчь освободили, они (партизаны) начали оттуда выходить, соответственно, и моя бабушка помогала также раненым, и принимала непосредственное участие в полевых госпиталях", - рассказал боец. После войны Кучинская работала на заводе. Сейчас ее уже нет в живых. "Она обычная женщина, трудяга. С большой сердцем и большим душой", - рассказал военный. По его словам, он гордится своей бабушкой и надеется, что и она гордилась бы им. "Благодаря им (ветеранам), их рассказам, то, что они до сих пор живы, то, что они выходят на парады - это вселяет очень огромную веру, то, что вот уверенность. Они смогли, значит, и мы сможем", - считает он.
https://ria.ru/20250508/boets-2015727664.html
https://ria.ru/20250508/stalingrad-2015827496.html
https://ria.ru/20250507/rossiya-2015586813.html
керчь
республика крым
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/13/2006010232_206:0:2937:2048_1920x0_80_0_0_2774df84a2a30a2ec9e081b3c575a759.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
керчь, 80-летие победы в великой отечественной войне, республика крым, россия
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Керчь, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Республика Крым, Россия
Боец СВО рассказал, как его бабушка в детстве помогала партизанам в Керчи

Боец СВО рассказал, как его бабушка во время ВОВ помогала партизанам в Керчи

© РИА Новости / Израиль Озерский | Перейти в медиабанкГруппа советских партизан-подрывников на железнодорожном полотне
Группа советских партизан-подрывников на железнодорожном полотне - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
© РИА Новости / Израиль Озерский
Перейти в медиабанк
Группа советских партизан-подрывников на железнодорожном полотне. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДОНЕЦК, 8 мая - РИА Новости. Командир одного из российских стрелковых отделений с позывным "Панк" рассказал РИА Новости, как его бабушка во время Великой Отечественной помогала партизанам, скрывавшимся в Аджимушкайских каменоломнях в Керчи.
Мария Егоровна Кучинская, 1930 года рождения, к началу войны жила в Керчи. Когда в город пришла война и советские войска укрылись в Аджимушкайских каменоломнях, она носила им воду из колодца, находившимся под носом у нацистов.
Батарея советских 122-мм гаубиц М-30 - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
Боец СВО рассказал о подвиге прадеда в Великую Отечественную войну
Вчера, 06:19
"В возрасте от 12 до 14 лет была партизаном. У нас есть Аджимушкайские каменоломни, очень огромный памятник, известен на всю страну и не только. Там скрывались наши партизаны. Бабушка, поскольку была очень смелая и храбрая, помогала нашим партизанам, чем могла. Вблизи Аджимушкайских каменоломен, где они базировались, был один-единственный колодец с питьевой водой. А колодец этот находился под непосредственным контролем немцев. И поскольку у меня бабушка была маленькая и очень юркая, она делала вылазки туда, набирала воды и приносила ее к нашим партизанам, непосредственно раненым", - рассказал командир 2-го стрелкового отделения 3-й стрелковой роты 1-го стрелкового батальона войсковой части 42/600.
Вскоре немцы отравили колодцы у каменоломен, скинув туда тела погибших красноармейцев. Самих защитников каменоломен нацисты пытались травить газом, закидывали каменоломни дымовыми шашками, обрушивали своды.
Массированная воздушная бомбардировка немецкой авиации города Сталинграда - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
Устинов: Запад стремится преуменьшить значение Сталинградской битвы
Вчера, 17:24
"После 1944 года, когда город Керчь освободили, они (партизаны) начали оттуда выходить, соответственно, и моя бабушка помогала также раненым, и принимала непосредственное участие в полевых госпиталях", - рассказал боец.
После войны Кучинская работала на заводе. Сейчас ее уже нет в живых.
"Она обычная женщина, трудяга. С большой сердцем и большим душой", - рассказал военный.
По его словам, он гордится своей бабушкой и надеется, что и она гордилась бы им.
"Благодаря им (ветеранам), их рассказам, то, что они до сих пор живы, то, что они выходят на парады - это вселяет очень огромную веру, то, что вот уверенность. Они смогли, значит, и мы сможем", - считает он.
Бельгийский активист Кевин Деридер - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
Бельгиец отправился в Россию с фото деда, воевавшего против фашистов
7 мая, 16:15
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеКерчь80-летие Победы в Великой Отечественной войнеРеспублика КрымРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала