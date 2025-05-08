https://ria.ru/20250508/svo-2015832322.html

Боец СВО рассказал, как его бабушка в детстве помогала партизанам в Керчи

Боец СВО рассказал, как его бабушка в детстве помогала партизанам в Керчи - РИА Новости, 08.05.2025

Боец СВО рассказал, как его бабушка в детстве помогала партизанам в Керчи

Командир одного из российских стрелковых отделений с позывным "Панк" рассказал РИА Новости, как его бабушка во время Великой Отечественной помогала партизанам,... РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T17:47:00+03:00

2025-05-08T17:47:00+03:00

2025-05-08T17:47:00+03:00

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ДОНЕЦК, 8 мая - РИА Новости. Командир одного из российских стрелковых отделений с позывным "Панк" рассказал РИА Новости, как его бабушка во время Великой Отечественной помогала партизанам, скрывавшимся в Аджимушкайских каменоломнях в Керчи. Мария Егоровна Кучинская, 1930 года рождения, к началу войны жила в Керчи. Когда в город пришла война и советские войска укрылись в Аджимушкайских каменоломнях, она носила им воду из колодца, находившимся под носом у нацистов. "В возрасте от 12 до 14 лет была партизаном. У нас есть Аджимушкайские каменоломни, очень огромный памятник, известен на всю страну и не только. Там скрывались наши партизаны. Бабушка, поскольку была очень смелая и храбрая, помогала нашим партизанам, чем могла. Вблизи Аджимушкайских каменоломен, где они базировались, был один-единственный колодец с питьевой водой. А колодец этот находился под непосредственным контролем немцев. И поскольку у меня бабушка была маленькая и очень юркая, она делала вылазки туда, набирала воды и приносила ее к нашим партизанам, непосредственно раненым", - рассказал командир 2-го стрелкового отделения 3-й стрелковой роты 1-го стрелкового батальона войсковой части 42/600. Вскоре немцы отравили колодцы у каменоломен, скинув туда тела погибших красноармейцев. Самих защитников каменоломен нацисты пытались травить газом, закидывали каменоломни дымовыми шашками, обрушивали своды. "После 1944 года, когда город Керчь освободили, они (партизаны) начали оттуда выходить, соответственно, и моя бабушка помогала также раненым, и принимала непосредственное участие в полевых госпиталях", - рассказал боец. После войны Кучинская работала на заводе. Сейчас ее уже нет в живых. "Она обычная женщина, трудяга. С большой сердцем и большим душой", - рассказал военный. По его словам, он гордится своей бабушкой и надеется, что и она гордилась бы им. "Благодаря им (ветеранам), их рассказам, то, что они до сих пор живы, то, что они выходят на парады - это вселяет очень огромную веру, то, что вот уверенность. Они смогли, значит, и мы сможем", - считает он.

https://ria.ru/20250508/boets-2015727664.html

https://ria.ru/20250508/stalingrad-2015827496.html

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керчь, 80-летие победы в великой отечественной войне, республика крым, россия