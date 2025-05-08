https://ria.ru/20250508/svo-2015781159.html

Российская ПВО за сутки уничтожила две бомбы JDAM и 182 БПЛА

Российская ПВО за сутки уничтожила две бомбы JDAM и 182 БПЛА - РИА Новости, 08.05.2025

Российская ПВО за сутки уничтожила две бомбы JDAM и 182 БПЛА

Средства ПВО за сутки уничтожили две управляемые авиационные бомбы JDAM и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США, управляемую ракету... РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T13:42:00+03:00

2025-05-08T13:42:00+03:00

2025-05-08T13:42:00+03:00

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Средства ПВО за сутки уничтожили две управляемые авиационные бомбы JDAM и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США, управляемую ракету большой дальности "Нептун", 182 БПЛА, сообщило в четверг Минобороны РФ. "За сутки средствами противовоздушной обороны уничтожены две управляемые авиационные бомбы JDAM и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США, управляемая ракета большой дальности "Нептун", а также 182 беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250508/minoborony-2015777390.html

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сша, министерство обороны рф (минобороны рф), россия