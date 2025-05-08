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Российская ПВО за сутки уничтожила две бомбы JDAM и 182 БПЛА - РИА Новости, 08.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
13:42 08.05.2025
https://ria.ru/20250508/svo-2015781159.html
Российская ПВО за сутки уничтожила две бомбы JDAM и 182 БПЛА
Российская ПВО за сутки уничтожила две бомбы JDAM и 182 БПЛА - РИА Новости, 08.05.2025
Российская ПВО за сутки уничтожила две бомбы JDAM и 182 БПЛА
Средства ПВО за сутки уничтожили две управляемые авиационные бомбы JDAM и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США, управляемую ракету... РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T13:42:00+03:00
2025-05-08T13:42:00+03:00
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министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Средства ПВО за сутки уничтожили две управляемые авиационные бомбы JDAM и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США, управляемую ракету большой дальности "Нептун", 182 БПЛА, сообщило в четверг Минобороны РФ. "За сутки средствами противовоздушной обороны уничтожены две управляемые авиационные бомбы JDAM и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США, управляемая ракета большой дальности "Нептун", а также 182 беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - говорится в сообщении.
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сша, министерство обороны рф (минобороны рф), россия
Специальная военная операция на Украине, США, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Россия
Российская ПВО за сутки уничтожила две бомбы JDAM и 182 БПЛА

МО: ПВО за сутки уничтожила снаряд HIMARS, управляемую ракету "Нептун"

© РИА Новости / Артем Житенев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий в командном пункте
Военнослужащий в командном пункте - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
© РИА Новости / Артем Житенев
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Средства ПВО за сутки уничтожили две управляемые авиационные бомбы JDAM и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США, управляемую ракету большой дальности "Нептун", 182 БПЛА, сообщило в четверг Минобороны РФ.
"За сутки средствами противовоздушной обороны уничтожены две управляемые авиационные бомбы JDAM и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США, управляемая ракета большой дальности "Нептун", а также 182 беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - говорится в сообщении.
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