В Курской области священники эвакуировали святые дары из храмов
В Курской области священники эвакуировали антиминсы и святые дары из храмов
CC BY 3.0 / Илга Гондарева / Храм Рождества Христова в селе Уланок Суджанского района Курской области
Храм Рождества Христова в селе Уланок Суджанского района Курской области. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мая – РИА Новости. Помощник начальника управления ФСИН России по Курской области протоиерей Александр Зинченко, окормляющий на фронте бойцов, рассказал РИА Новости, что священники Русской православной церкви в первую очередь эвакуировали антиминсы (платы для покрытия престола во время богослужений) и приготовленные для таинства причастия святые дары из храмов в подвергшихся нападению ВСУ курских селах.
"В Малой Локне, в Погребках, в Казачьей Локне, в Борках и в Уланке по благословению митрополита Курского и Рыльского Германа (Моралина) мы эвакуировали то, что можно было эвакуировать. Самое главное – антиминсы, святые дары", – рассказал священнослужитель.
По информации сайта министерства по государственной охране объектов культурного наследия Курской области, признаны объектами культурного наследия подвергшиеся обстрелам и разрушениям со стороны ВСУ храмы Рождества Христова в Уланке, Знаменский храм в Борках, Ильинский храм в Заолешенке, Крестовоздвиженский храм в Черкасском Поречном, Дмитриевская церковь в Казачьей Локне, а также ряд других храмов округа, пострадавших во время боевых действий.
Двадцать шестого апреля начальник генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков, последним на территории региона было освобождено от ВСУ село Горналь.
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