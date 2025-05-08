https://ria.ru/20250508/svjaschenniki-2015827159.html

В Курской области священники эвакуировали святые дары из храмов

В Курской области священники эвакуировали святые дары из храмов - РИА Новости, 08.05.2025

В Курской области священники эвакуировали святые дары из храмов

Помощник начальника управления ФСИН России по Курской области протоиерей Александр Зинченко, окормляющий на фронте бойцов, рассказал РИА Новости, что священники РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T17:24:00+03:00

2025-05-08T17:24:00+03:00

2025-05-08T17:24:00+03:00

специальная военная операция на украине

курская область

россия

валерий герасимов

владимир путин

вооруженные силы украины

русская православная церковь

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МОСКВА, 8 мая – РИА Новости. Помощник начальника управления ФСИН России по Курской области протоиерей Александр Зинченко, окормляющий на фронте бойцов, рассказал РИА Новости, что священники Русской православной церкви в первую очередь эвакуировали антиминсы (платы для покрытия престола во время богослужений) и приготовленные для таинства причастия святые дары из храмов в подвергшихся нападению ВСУ курских селах. "В Малой Локне, в Погребках, в Казачьей Локне, в Борках и в Уланке по благословению митрополита Курского и Рыльского Германа (Моралина) мы эвакуировали то, что можно было эвакуировать. Самое главное – антиминсы, святые дары", – рассказал священнослужитель. По информации сайта министерства по государственной охране объектов культурного наследия Курской области, признаны объектами культурного наследия подвергшиеся обстрелам и разрушениям со стороны ВСУ храмы Рождества Христова в Уланке, Знаменский храм в Борках, Ильинский храм в Заолешенке, Крестовоздвиженский храм в Черкасском Поречном, Дмитриевская церковь в Казачьей Локне, а также ряд других храмов округа, пострадавших во время боевых действий. Двадцать шестого апреля начальник генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков, последним на территории региона было освобождено от ВСУ село Горналь.

https://ria.ru/20250405/svyaschennik-2009550225.html

курская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Зубков

курская область, россия, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины, русская православная церковь