https://ria.ru/20250508/sud-2015725415.html

Суды запретили объявления о покупке и продаже "Пушкинских карт"

Суды запретили объявления о покупке и продаже "Пушкинских карт" - РИА Новости, 08.05.2025

Суды запретили объявления о покупке и продаже "Пушкинских карт"

Суды в Москве по просьбе прокуроров заблокировали объявления о покупке, продаже и обналичивании "Пушкинских карт" в Telegram-каналах, следует из ряда судебных... РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T05:14:00+03:00

2025-05-08T05:14:00+03:00

2025-05-08T05:24:00+03:00

москва

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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Суды в Москве по просьбе прокуроров заблокировали объявления о покупке, продаже и обналичивании "Пушкинских карт" в Telegram-каналах, следует из ряда судебных документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости. В них указано, что предложения о покупке, продаже и обналичиванию таких карт нарушают права и законные интересы неопределенного круга лиц, в том числе несовершеннолетних, а также подрывают порядок реализации программы "Пушкинская карта". Кроме того, нахождение подобной информации в открытом доступе противоречит целям и задачам действующего законодательства в сфере бюджетного законодательства и законодательства о защите несовершеннолетних, подчеркивается в документах. Хамовнический и Савеловский районные суды в апреле признали информацию, размещенную в двух десятках Telegram-каналов и Telegram-ботов, запрещенной к распространению.

https://ria.ru/20250327/afera-2007615066.html

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