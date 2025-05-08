Рейтинг@Mail.ru
Суды запретили объявления о покупке и продаже "Пушкинских карт" - РИА Новости, 08.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:14 08.05.2025 (обновлено: 05:24 08.05.2025)
https://ria.ru/20250508/sud-2015725415.html
Суды запретили объявления о покупке и продаже "Пушкинских карт"
Суды запретили объявления о покупке и продаже "Пушкинских карт" - РИА Новости, 08.05.2025
Суды запретили объявления о покупке и продаже "Пушкинских карт"
Суды в Москве по просьбе прокуроров заблокировали объявления о покупке, продаже и обналичивании "Пушкинских карт" в Telegram-каналах, следует из ряда судебных... РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T05:14:00+03:00
2025-05-08T05:24:00+03:00
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1e/1962956953_0:98:3078:1829_1920x0_80_0_0_7ef13d4ea260c75e76f644fcb0c732cd.jpg
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Суды в Москве по просьбе прокуроров заблокировали объявления о покупке, продаже и обналичивании "Пушкинских карт" в Telegram-каналах, следует из ряда судебных документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости. В них указано, что предложения о покупке, продаже и обналичиванию таких карт нарушают права и законные интересы неопределенного круга лиц, в том числе несовершеннолетних, а также подрывают порядок реализации программы "Пушкинская карта". Кроме того, нахождение подобной информации в открытом доступе противоречит целям и задачам действующего законодательства в сфере бюджетного законодательства и законодательства о защите несовершеннолетних, подчеркивается в документах. Хамовнический и Савеловский районные суды в апреле признали информацию, размещенную в двух десятках Telegram-каналов и Telegram-ботов, запрещенной к распространению.
https://ria.ru/20250327/afera-2007615066.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1e/1962956953_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_6f5ca11b2bbcc560f73fd4ae0a033ad1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва
Москва
Суды запретили объявления о покупке и продаже "Пушкинских карт"

Суды в Москве запретили объявления о покупке и продаже "Пушкинских карт"

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкОбразцы "Пушкинской карты"
Образцы Пушкинской карты - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Образцы "Пушкинской карты". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Суды в Москве по просьбе прокуроров заблокировали объявления о покупке, продаже и обналичивании "Пушкинских карт" в Telegram-каналах, следует из ряда судебных документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
В них указано, что предложения о покупке, продаже и обналичиванию таких карт нарушают права и законные интересы неопределенного круга лиц, в том числе несовершеннолетних, а также подрывают порядок реализации программы "Пушкинская карта".
Кроме того, нахождение подобной информации в открытом доступе противоречит целям и задачам действующего законодательства в сфере бюджетного законодательства и законодательства о защите несовершеннолетних, подчеркивается в документах.
Хамовнический и Савеловский районные суды в апреле признали информацию, размещенную в двух десятках Telegram-каналов и Telegram-ботов, запрещенной к распространению.
Задержание подозреваемых в хищениях при реализации федеральной программы Пушкинская карта. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
По делу об афере с "Пушкинскими картами" задержали трех человек
27 марта, 09:13
 
Москва
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала