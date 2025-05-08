https://ria.ru/20250508/sud-2015725415.html
Суды запретили объявления о покупке и продаже "Пушкинских карт"
Суды запретили объявления о покупке и продаже "Пушкинских карт" - РИА Новости, 08.05.2025
Суды запретили объявления о покупке и продаже "Пушкинских карт"
Суды в Москве по просьбе прокуроров заблокировали объявления о покупке, продаже и обналичивании "Пушкинских карт" в Telegram-каналах, следует из ряда судебных... РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T05:14:00+03:00
2025-05-08T05:14:00+03:00
2025-05-08T05:24:00+03:00
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1e/1962956953_0:98:3078:1829_1920x0_80_0_0_7ef13d4ea260c75e76f644fcb0c732cd.jpg
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Суды в Москве по просьбе прокуроров заблокировали объявления о покупке, продаже и обналичивании "Пушкинских карт" в Telegram-каналах, следует из ряда судебных документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости. В них указано, что предложения о покупке, продаже и обналичиванию таких карт нарушают права и законные интересы неопределенного круга лиц, в том числе несовершеннолетних, а также подрывают порядок реализации программы "Пушкинская карта". Кроме того, нахождение подобной информации в открытом доступе противоречит целям и задачам действующего законодательства в сфере бюджетного законодательства и законодательства о защите несовершеннолетних, подчеркивается в документах. Хамовнический и Савеловский районные суды в апреле признали информацию, размещенную в двух десятках Telegram-каналов и Telegram-ботов, запрещенной к распространению.
https://ria.ru/20250327/afera-2007615066.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1e/1962956953_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_6f5ca11b2bbcc560f73fd4ae0a033ad1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва
Суды запретили объявления о покупке и продаже "Пушкинских карт"
Суды в Москве запретили объявления о покупке и продаже "Пушкинских карт"
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Суды в Москве по просьбе прокуроров заблокировали объявления о покупке, продаже и обналичивании "Пушкинских карт" в Telegram-каналах, следует из ряда судебных документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
В них указано, что предложения о покупке, продаже и обналичиванию таких карт нарушают права и законные интересы неопределенного круга лиц, в том числе несовершеннолетних, а также подрывают порядок реализации программы "Пушкинская карта".
Кроме того, нахождение подобной информации в открытом доступе противоречит целям и задачам действующего законодательства в сфере бюджетного законодательства и законодательства о защите несовершеннолетних, подчеркивается в документах.
Хамовнический и Савеловский районные суды в апреле признали информацию, размещенную в двух десятках Telegram-каналов и Telegram-ботов, запрещенной к распространению.