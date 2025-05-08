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Устинов: Запад стремится преуменьшить значение Сталинградской битвы - РИА Новости, 08.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
17:24 08.05.2025
https://ria.ru/20250508/stalingrad-2015827496.html
Устинов: Запад стремится преуменьшить значение Сталинградской битвы
Устинов: Запад стремится преуменьшить значение Сталинградской битвы - РИА Новости, 08.05.2025
Устинов: Запад стремится преуменьшить значение Сталинградской битвы
Современные западные политики и историки стремятся преуменьшить значение Сталинградской битвы, принижая роль Советского Союза в борьбе с нацизмом, считает... РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T17:24:00+03:00
2025-05-08T17:24:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
общество
россия
сталинград
украина
владимир устинов
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 мая - РИА Новости. Современные западные политики и историки стремятся преуменьшить значение Сталинградской битвы, принижая роль Советского Союза в борьбе с нацизмом, считает полномочный полпред президента РФ в ЮФО Владимир Устинов. "Многие современные западные историки и политики стремятся преуменьшить значение Сталинградской битвы. Они, например, заявляют, что поворотным моментом Второй мировой войны стало сражение под Эль-Аламейном осенью 1942 г. в Северной Африке", - пишет Устинов в сборнике статей членов Совбеза РФ, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. При этом, по его данным, ни по составу противоборствующих сил, ни по размаху, ни по своей значимости для хода войны в целом Эль-Аламейн не может идти ни в какое сравнение с битвой под Сталинградом. Так, если в первом случае союзникам противостояла немецко-итальянская армия в 80 тысяч человек, то численность немцев и их сателлитов на сталинградском направлении превышала 1 миллион солдат и офицеров. "На волне растущей русофобии на Западе ключевая роль Советского Союза в борьбе с нацизмом всячески намеренно принижается. В историографии и учебниках ряда зарубежных стран о Сталинградской битве говорится вскользь либо не упоминается вовсе", - пишет полпред президента РФ в ЮФО. Например, во французских учебниках Сталинградской битве отводится всего несколько абзацев, в английских - несколько предложений. К 80-летию битвы в 2023 году лишь некоторые западные СМИ воздали должное значению для союзников победы Красной армии. На Украине же героические страницы из советского прошлого уничтожаются с особым рвением - переименовываются и уничтожаются памятники героям Сталинграда. "В современных украинских учебниках разгром немцев под Сталинградом подается как не имеющий никакого отношения к Украине, а Сталинградская битва описывается как сражение на территории другой страны", - отметил Устинов. По его мнению, тем самым разрывается общая историческая память народов России, Украины и других союзных республик. Одновременно героизируются нацистские пособники оправдывается коллаборационизм. Сталинградская битва - сражение в ходе Великой Отечественной войны, длившееся с 17 июля 1942 по 2 февраля 1943 года и ставшее переломным моментом всей войны.
https://ria.ru/20250430/putin-2014477935.html
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общество, россия, сталинград, украина, владимир устинов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество, Россия, Сталинград, Украина, Владимир Устинов
Устинов: Запад стремится преуменьшить значение Сталинградской битвы

Устинов: западные политики стремятся преуменьшить значение Сталинградской битвы

© РИА Новости | Перейти в медиабанкМассированная воздушная бомбардировка немецкой авиации города Сталинграда
Массированная воздушная бомбардировка немецкой авиации города Сталинграда - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
© РИА Новости
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Массированная воздушная бомбардировка немецкой авиации города Сталинграда. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 мая - РИА Новости. Современные западные политики и историки стремятся преуменьшить значение Сталинградской битвы, принижая роль Советского Союза в борьбе с нацизмом, считает полномочный полпред президента РФ в ЮФО Владимир Устинов.
"Многие современные западные историки и политики стремятся преуменьшить значение Сталинградской битвы. Они, например, заявляют, что поворотным моментом Второй мировой войны стало сражение под Эль-Аламейном осенью 1942 г. в Северной Африке", - пишет Устинов в сборнике статей членов Совбеза РФ, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
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При этом, по его данным, ни по составу противоборствующих сил, ни по размаху, ни по своей значимости для хода войны в целом Эль-Аламейн не может идти ни в какое сравнение с битвой под Сталинградом. Так, если в первом случае союзникам противостояла немецко-итальянская армия в 80 тысяч человек, то численность немцев и их сателлитов на сталинградском направлении превышала 1 миллион солдат и офицеров.
"На волне растущей русофобии на Западе ключевая роль Советского Союза в борьбе с нацизмом всячески намеренно принижается. В историографии и учебниках ряда зарубежных стран о Сталинградской битве говорится вскользь либо не упоминается вовсе", - пишет полпред президента РФ в ЮФО. Например, во французских учебниках Сталинградской битве отводится всего несколько абзацев, в английских - несколько предложений. К 80-летию битвы в 2023 году лишь некоторые западные СМИ воздали должное значению для союзников победы Красной армии.
На Украине же героические страницы из советского прошлого уничтожаются с особым рвением - переименовываются и уничтожаются памятники героям Сталинграда. "В современных украинских учебниках разгром немцев под Сталинградом подается как не имеющий никакого отношения к Украине, а Сталинградская битва описывается как сражение на территории другой страны", - отметил Устинов. По его мнению, тем самым разрывается общая историческая память народов России, Украины и других союзных республик. Одновременно героизируются нацистские пособники оправдывается коллаборационизм.
Сталинградская битва - сражение в ходе Великой Отечественной войны, длившееся с 17 июля 1942 по 2 февраля 1943 года и ставшее переломным моментом всей войны.
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80-летие Победы в Великой Отечественной войнеОбществоРоссияСталинградУкраинаВладимир Устинов
 
 
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