https://ria.ru/20250508/sssr-2015813838.html

СССР и Китай совершили подвиг во имя человечества, заявили в Кремле

СССР и Китай совершили подвиг во имя человечества, заявили в Кремле - РИА Новости, 08.05.2025

СССР и Китай совершили подвиг во имя человечества, заявили в Кремле

Советский и китайский народы, победившие фашизм и милитаризм, совершили исторический подвиг во имя человечества, говорится в совместном заявлении РФ и КНР. РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T16:14:00+03:00

2025-05-08T16:14:00+03:00

2025-05-08T16:14:00+03:00

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Советский и китайский народы, победившие фашизм и милитаризм, совершили исторический подвиг во имя человечества, говорится в совместном заявлении РФ и КНР. Совместное заявление РФ и КНР о дальнейшем углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху в ознаменование 80-летия Победы Советского Союза в Великой Отечественной войне, Победы китайского народа в Войне сопротивления японской агрессии и образования Организации Объединенных Наций опубликовано на сайте Кремля. "Текущий год знаменует 80-летие Победы Советского Союза в Великой Отечественной войне, Победы китайского народа в Войне сопротивления японской агрессии и общемировой Победы над фашизмом. Вторая мировая война стала крупнейшей трагедией в истории человечества. Будучи главными театрами военных действий в Европе и Азии, Советский Союз и Китай приняли на себя основной удар гитлеровской Германии с объединившимися под ее знаменами сателлитами и милитаристской Японии, стали двумя ключевыми силами в борьбе с фашизмом и милитаризмом. Пройдя через беспрецедентные тяготы вероломного вторжения, испытав все ужасы той войны, советский и китайский народы плечом к плечу вели ожесточенную борьбу с агрессорами, бескорыстно поддерживая друг друга, ценой неисчислимых жертв одержали Великую Победу, совершив великий исторический подвиг во имя достоинства человечества и восстановления мира на планете", - говорится в заявлении.

https://ria.ru/20250508/kitaj-2015749943.html

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