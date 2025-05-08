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Госдеп: сделка по ресурсам с Киевом не связана с переговорами о мире
Госдеп: сделка по ресурсам с Киевом не связана с переговорами о мире - РИА Новости, 08.05.2025
Госдеп: сделка по ресурсам с Киевом не связана с переговорами о мире
США рассматривают заключенную с Киевом ресурсную сделку отдельно от переговоров по урегулированию конфликта на Украине, заявила в четверг официальный... РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T23:54:00+03:00
2025-05-08T23:54:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 8 мая - РИА Новости. США рассматривают заключенную с Киевом ресурсную сделку отдельно от переговоров по урегулированию конфликта на Украине, заявила в четверг официальный представитель госдепартамента Тэмми Брюс. "Это совсем не связано с переговорами относительно прекращения огня и (завершения - ред.) конфликта. Это отдельное", - сообщила она журналистам на брифинге, комментируя заключенную ресурсную сделку между Вашингтоном и Киевом. Брюс отметила, что заключенная сделка нужна для того, чтобы обеспечить поступление денег на восстановление Украины после завершения конфликта.
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В мире, Киев, Украина, США, Государственный департамент США
Госдеп: сделка по ресурсам с Киевом не связана с переговорами о мире
Брюс: США рассматривают ресурсную сделку отдельно от переговоров по Украине