Рейтинг@Mail.ru
Госдеп: сделка по ресурсам с Киевом не связана с переговорами о мире - РИА Новости, 08.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:54 08.05.2025
https://ria.ru/20250508/ssha-2015890917.html
Госдеп: сделка по ресурсам с Киевом не связана с переговорами о мире
Госдеп: сделка по ресурсам с Киевом не связана с переговорами о мире - РИА Новости, 08.05.2025
Госдеп: сделка по ресурсам с Киевом не связана с переговорами о мире
США рассматривают заключенную с Киевом ресурсную сделку отдельно от переговоров по урегулированию конфликта на Украине, заявила в четверг официальный... РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T23:54:00+03:00
2025-05-08T23:54:00+03:00
в мире
киев
украина
сша
государственный департамент сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151730/79/1517307954_0:0:2316:1303_1920x0_80_0_0_a7cc33d2b8ce95bf4e70c819587028a1.jpg
ВАШИНГТОН, 8 мая - РИА Новости. США рассматривают заключенную с Киевом ресурсную сделку отдельно от переговоров по урегулированию конфликта на Украине, заявила в четверг официальный представитель госдепартамента Тэмми Брюс. "Это совсем не связано с переговорами относительно прекращения огня и (завершения - ред.) конфликта. Это отдельное", - сообщила она журналистам на брифинге, комментируя заключенную ресурсную сделку между Вашингтоном и Киевом. Брюс отметила, что заключенная сделка нужна для того, чтобы обеспечить поступление денег на восстановление Украины после завершения конфликта.
https://ria.ru/20250508/rada-2015787485.html
киев
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151730/79/1517307954_0:0:2134:1600_1920x0_80_0_0_434213d728e83247084e0ba31c8326b0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, киев, украина, сша, государственный департамент сша
В мире, Киев, Украина, США, Государственный департамент США
Госдеп: сделка по ресурсам с Киевом не связана с переговорами о мире

Брюс: США рассматривают ресурсную сделку отдельно от переговоров по Украине

© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 8 мая - РИА Новости. США рассматривают заключенную с Киевом ресурсную сделку отдельно от переговоров по урегулированию конфликта на Украине, заявила в четверг официальный представитель госдепартамента Тэмми Брюс.
"Это совсем не связано с переговорами относительно прекращения огня и (завершения - ред.) конфликта. Это отдельное", - сообщила она журналистам на брифинге, комментируя заключенную ресурсную сделку между Вашингтоном и Киевом.
Брюс отметила, что заключенная сделка нужна для того, чтобы обеспечить поступление денег на восстановление Украины после завершения конфликта.
Верховная рада поддержала ратификацию соглашения между Вашингтоном и Киевом о полезных ископаемых - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
Рада ратифицировала соглашение с США о ресурсах
Вчера, 14:22
 
В миреКиевУкраинаСШАГосударственный департамент США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала