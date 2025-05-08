https://ria.ru/20250508/ssha-2015890917.html

Госдеп: сделка по ресурсам с Киевом не связана с переговорами о мире

Госдеп: сделка по ресурсам с Киевом не связана с переговорами о мире - РИА Новости, 08.05.2025

Госдеп: сделка по ресурсам с Киевом не связана с переговорами о мире

США рассматривают заключенную с Киевом ресурсную сделку отдельно от переговоров по урегулированию конфликта на Украине, заявила в четверг официальный... РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T23:54:00+03:00

2025-05-08T23:54:00+03:00

2025-05-08T23:54:00+03:00

в мире

киев

украина

сша

государственный департамент сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151730/79/1517307954_0:0:2316:1303_1920x0_80_0_0_a7cc33d2b8ce95bf4e70c819587028a1.jpg

ВАШИНГТОН, 8 мая - РИА Новости. США рассматривают заключенную с Киевом ресурсную сделку отдельно от переговоров по урегулированию конфликта на Украине, заявила в четверг официальный представитель госдепартамента Тэмми Брюс. "Это совсем не связано с переговорами относительно прекращения огня и (завершения - ред.) конфликта. Это отдельное", - сообщила она журналистам на брифинге, комментируя заключенную ресурсную сделку между Вашингтоном и Киевом. Брюс отметила, что заключенная сделка нужна для того, чтобы обеспечить поступление денег на восстановление Украины после завершения конфликта.

https://ria.ru/20250508/rada-2015787485.html

киев

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, киев, украина, сша, государственный департамент сша