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США потратили на операцию в Йемене более миллиарда долларов, сообщает NBC - РИА Новости, 08.05.2025
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23:39 08.05.2025
https://ria.ru/20250508/ssha-2015889679.html
США потратили на операцию в Йемене более миллиарда долларов, сообщает NBC
США потратили на операцию в Йемене более миллиарда долларов, сообщает NBC - РИА Новости, 08.05.2025
США потратили на операцию в Йемене более миллиарда долларов, сообщает NBC
США потратили на военную операцию против повстанцев-хуситов в Йемене более миллиарда долларов, сообщает телеканал NBC со ссылкой на два информированных... РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T23:39:00+03:00
2025-05-08T23:39:00+03:00
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. США потратили на военную операцию против повстанцев-хуситов в Йемене более миллиарда долларов, сообщает телеканал NBC со ссылкой на два информированных источника в американской администрации. Президент США Дональд Трамп 15 марта отдал приказ военным предпринять "решительные и мощные" действия против хуситов в Йемене. Центральное командование ВС Соединенных Штатов отметило, что страна начала крупномасштабную операцию для защиты американских интересов. По данным источников, Пентагон за это время израсходовал против хуситов около 2 тысяч бомб и ракет на сумму более 775 миллионов долларов. В израсходованный арсенал входят сотни 900-килограммовых бомб, каждая из которых может стоить 85 тысяч долларов, не менее 75 ракет Tomahawks стоимостью около 1,9 миллиона долларов каждая, не менее 20 крылатых ракет AGM 158 стоимостью около 1,5 миллиона долларов за ракету, а также множество других боеприпасов. США также потратили по меньшей мере 10 миллионов долларов на доставку в регион на кораблях не менее двух систем противоракетной обороны Patriot и военных материалов для их обслуживания, согласно данным американских военных, предоставленным NBC. Во вторник МИД Омана объявил о заключении при его посредничестве соглашения о прекращении огня между хуситами и США, которое предусматривает обоюдное прекращение нападений друг на друга.
https://ria.ru/20250508/sdelka-2015731439.html
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в мире, сша, йемен, оман, дональд трамп, nbc, министерство обороны сша
В мире, США, Йемен, Оман, Дональд Трамп, NBC, Министерство обороны США
США потратили на операцию в Йемене более миллиарда долларов, сообщает NBC

NBC: США потратили на операцию против хуситов в Йемене более миллиарда долларов

© СоцсетиМомент авиаудара США по йеменскому порту Рас-Иса. Кадр видео
Момент авиаудара США по йеменскому порту Рас-Иса. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
© Соцсети
Момент авиаудара США по йеменскому порту Рас-Иса. Кадр видео. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. США потратили на военную операцию против повстанцев-хуситов в Йемене более миллиарда долларов, сообщает телеканал NBC со ссылкой на два информированных источника в американской администрации.
Президент США Дональд Трамп 15 марта отдал приказ военным предпринять "решительные и мощные" действия против хуситов в Йемене. Центральное командование ВС Соединенных Штатов отметило, что страна начала крупномасштабную операцию для защиты американских интересов.
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По данным источников, Пентагон за это время израсходовал против хуситов около 2 тысяч бомб и ракет на сумму более 775 миллионов долларов.
В израсходованный арсенал входят сотни 900-килограммовых бомб, каждая из которых может стоить 85 тысяч долларов, не менее 75 ракет Tomahawks стоимостью около 1,9 миллиона долларов каждая, не менее 20 крылатых ракет AGM 158 стоимостью около 1,5 миллиона долларов за ракету, а также множество других боеприпасов.
США также потратили по меньшей мере 10 миллионов долларов на доставку в регион на кораблях не менее двух систем противоракетной обороны Patriot и военных материалов для их обслуживания, согласно данным американских военных, предоставленным NBC.
Во вторник МИД Омана объявил о заключении при его посредничестве соглашения о прекращении огня между хуситами и США, которое предусматривает обоюдное прекращение нападений друг на друга.
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В миреСШАЙеменОманДональд ТрампNBCМинистерство обороны США
 
 
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