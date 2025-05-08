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Госдеп назвал эскалацию между Индией и Пакистаном очень опасной
Госдеп назвал эскалацию между Индией и Пакистаном очень опасной - РИА Новости, 08.05.2025
Госдеп назвал эскалацию между Индией и Пакистаном очень опасной
США расценивают нынешнюю эскалацию между Индией и Пакистаном как очень опасную, считают коммуникации "ключом" к разрешению конфликта, заявила официальный... РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T21:42:00+03:00
2025-05-08T21:42:00+03:00
2025-05-08T21:42:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 8 мая - РИА Новости. США расценивают нынешнюю эскалацию между Индией и Пакистаном как очень опасную, считают коммуникации "ключом" к разрешению конфликта, заявила официальный представитель госдепартамента Тэмми Брюс. "Не должно было произойти эскалации, а коммуникация остается ключом, должны быть переговоры, не должно быть молчания… В этом конкретном случае, конечно, ситуация очень деликатная и опасная", - сообщила она журналистам на брифинге, комментируя нынешнюю эскалацию между Индией и Пакистаном. Брюс добавила, что Вашингтон призывает к дипломатическому урегулированию напряженности между сторонами.
https://ria.ru/20250508/konflikt-2015643849.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, индия, пакистан, сша, операция синдур в пакистане, государственный департамент сша
В мире, Индия, Пакистан, США, Операция Синдур в Пакистане, Государственный департамент США
Госдеп назвал эскалацию между Индией и Пакистаном очень опасной
Госдеп: США считают очень опасной нынешнюю эскалацию между Индией и Пакистаном