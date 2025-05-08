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Госдеп назвал эскалацию между Индией и Пакистаном очень опасной - РИА Новости, 08.05.2025
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21:42 08.05.2025
https://ria.ru/20250508/ssha-2015878719.html
Госдеп назвал эскалацию между Индией и Пакистаном очень опасной
Госдеп назвал эскалацию между Индией и Пакистаном очень опасной - РИА Новости, 08.05.2025
Госдеп назвал эскалацию между Индией и Пакистаном очень опасной
США расценивают нынешнюю эскалацию между Индией и Пакистаном как очень опасную, считают коммуникации "ключом" к разрешению конфликта, заявила официальный... РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T21:42:00+03:00
2025-05-08T21:42:00+03:00
в мире
индия
пакистан
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операция синдур в пакистане
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ВАШИНГТОН, 8 мая - РИА Новости. США расценивают нынешнюю эскалацию между Индией и Пакистаном как очень опасную, считают коммуникации "ключом" к разрешению конфликта, заявила официальный представитель госдепартамента Тэмми Брюс. "Не должно было произойти эскалации, а коммуникация остается ключом, должны быть переговоры, не должно быть молчания… В этом конкретном случае, конечно, ситуация очень деликатная и опасная", - сообщила она журналистам на брифинге, комментируя нынешнюю эскалацию между Индией и Пакистаном. Брюс добавила, что Вашингтон призывает к дипломатическому урегулированию напряженности между сторонами.
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в мире, индия, пакистан, сша, операция синдур в пакистане, государственный департамент сша
В мире, Индия, Пакистан, США, Операция Синдур в Пакистане, Государственный департамент США
Госдеп назвал эскалацию между Индией и Пакистаном очень опасной

Госдеп: США считают очень опасной нынешнюю эскалацию между Индией и Пакистаном

© AP Photo / M.D. MughalВоенные на месте ракетного удара со стороны Индии недалеко от Музаффарабада, Пакистан
Военные на месте ракетного удара со стороны Индии недалеко от Музаффарабада, Пакистан - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
© AP Photo / M.D. Mughal
Военные на месте ракетного удара со стороны Индии недалеко от Музаффарабада, Пакистан. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 8 мая - РИА Новости. США расценивают нынешнюю эскалацию между Индией и Пакистаном как очень опасную, считают коммуникации "ключом" к разрешению конфликта, заявила официальный представитель госдепартамента Тэмми Брюс.
«
"Не должно было произойти эскалации, а коммуникация остается ключом, должны быть переговоры, не должно быть молчания… В этом конкретном случае, конечно, ситуация очень деликатная и опасная", - сообщила она журналистам на брифинге, комментируя нынешнюю эскалацию между Индией и Пакистаном.
Брюс добавила, что Вашингтон призывает к дипломатическому урегулированию напряженности между сторонами.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
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В миреИндияПакистанСШАОперация Синдур в ПакистанеГосударственный департамент США
 
 
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