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Медведев заявил, что у США нет врагов, они просто зарабатывают деньги

Медведев заявил, что у США нет врагов, они просто зарабатывают деньги - РИА Новости, 08.05.2025

Медведев заявил, что у США нет врагов, они просто зарабатывают деньги

США не имеют врагов в полном смысле, они просто везде зарабатывают деньги, сказал председатель "Единой России" Дмитрий Медведев на встрече с писателями и... РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T19:26:00+03:00

2025-05-08T19:26:00+03:00

2025-05-08T19:26:00+03:00

сша

дмитрий медведев

дональд трамп

единая россия

в мире

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. США не имеют врагов в полном смысле, они просто везде зарабатывают деньги, сказал председатель "Единой России" Дмитрий Медведев на встрече с писателями и поэтами, которые создают произведения о спецоперации. "Вот посмотрите, как американцы зарабатывают на всем, чем только можно. У них нет врагов в полном смысле. Они просто везде зарабатывают деньги. В этом смысле (президент США - ред.) Дональд Трамп - это рафинированное воплощение этой идеи", - сказал Медведев.

https://ria.ru/20250508/medvedev-2015839278.html

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сша, дмитрий медведев, дональд трамп, единая россия, в мире