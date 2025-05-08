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Медведев заявил, что у США нет врагов, они просто зарабатывают деньги - РИА Новости, 08.05.2025
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19:26 08.05.2025
https://ria.ru/20250508/ssha-2015854394.html
Медведев заявил, что у США нет врагов, они просто зарабатывают деньги
Медведев заявил, что у США нет врагов, они просто зарабатывают деньги - РИА Новости, 08.05.2025
Медведев заявил, что у США нет врагов, они просто зарабатывают деньги
США не имеют врагов в полном смысле, они просто везде зарабатывают деньги, сказал председатель "Единой России" Дмитрий Медведев на встрече с писателями и... РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T19:26:00+03:00
2025-05-08T19:26:00+03:00
сша
дмитрий медведев
дональд трамп
единая россия
в мире
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. США не имеют врагов в полном смысле, они просто везде зарабатывают деньги, сказал председатель "Единой России" Дмитрий Медведев на встрече с писателями и поэтами, которые создают произведения о спецоперации. "Вот посмотрите, как американцы зарабатывают на всем, чем только можно. У них нет врагов в полном смысле. Они просто везде зарабатывают деньги. В этом смысле (президент США - ред.) Дональд Трамп - это рафинированное воплощение этой идеи", - сказал Медведев.
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сша, дмитрий медведев, дональд трамп, единая россия, в мире
США, Дмитрий Медведев, Дональд Трамп, Единая Россия, В мире
Медведев заявил, что у США нет врагов, они просто зарабатывают деньги

Медведев: у США нет врагов в полном смысле, они просто везде зарабатывают деньги

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. США не имеют врагов в полном смысле, они просто везде зарабатывают деньги, сказал председатель "Единой России" Дмитрий Медведев на встрече с писателями и поэтами, которые создают произведения о спецоперации.
"Вот посмотрите, как американцы зарабатывают на всем, чем только можно. У них нет врагов в полном смысле. Они просто везде зарабатывают деньги. В этом смысле (президент США - ред.) Дональд Трамп - это рафинированное воплощение этой идеи", - сказал Медведев.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
Медведев назвал спецоперацию не вечной
Вчера, 18:20
 
СШАДмитрий МедведевДональд ТрампЕдиная РоссияВ мире
 
 
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