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Уиткофф ведет постоянные обсуждения по украинскому конфликту, заявил Трамп

Уиткофф ведет постоянные обсуждения по украинскому конфликту, заявил Трамп - РИА Новости, 08.05.2025

Уиткофф ведет постоянные обсуждения по украинскому конфликту, заявил Трамп

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф ведет постоянные обсуждения по завершению украинского конфликта, поддерживая прекрасные отношения с обеими сторонами,... РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T18:57:00+03:00

2025-05-08T18:57:00+03:00

2025-05-08T18:57:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 8 мая - РИА Новости. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф ведет постоянные обсуждения по завершению украинского конфликта, поддерживая прекрасные отношения с обеими сторонами, заявил в четверг американский лидер Дональд Трамп. "Уиткофф ведет постоянные обсуждения. Он настоящий профессионал, у которого прекрасные отношения с обеими странами. Я думаю, что у нас есть хорошие шансы", - сообщил он журналистам в Белом доме, говоря об усилиях Вашингтона по завершению конфликта. Трамп добавил, что США "очень стараются" добиться мирного урегулирования.

https://ria.ru/20250413/tramp-2010958554.html

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в мире, сша, вашингтон (штат), стив уиткофф, дональд трамп