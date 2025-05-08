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США перебросили бомбардировщики В-52 на авиабазу в Индийском океане

США перебросили бомбардировщики В-52 на авиабазу в Индийском океане - РИА Новости, 08.05.2025

США перебросили бомбардировщики В-52 на авиабазу в Индийском океане

США перебросили несколько стратегических бомбардировщиков В-52 на авиабазу Диего-Гарсия в Индийском океане, сообщает издание Air and Space Forces Magazine со... РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T10:49:00+03:00

2025-05-08T10:49:00+03:00

2025-05-08T10:49:00+03:00

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. США перебросили несколько стратегических бомбардировщиков В-52 на авиабазу Диего-Гарсия в Индийском океане, сообщает издание Air and Space Forces Magazine со ссылкой на данные отслеживания полетов. Ранее президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу NBC пригрозил "невиданными ранее бомбардировками", если США и Иран не заключат соглашения по ядерной программе. Газета Wall Street Journal в конце марта сообщала, что США направили стратегические малозаметные бомбардировщики B-2 Spirit на авиабазу Диего-Гарсия в Индийском океане в качестве сигнала хуситам и Ирану на фоне непрекращающихся атак на Израиль и судоходство в Красном море. "Бомбардировщики В-52 были направлены на отдаленный остров Диего-Гарсия в Индийском океане, где на протяжении недель уже было размещено несколько бомбардировщиков В-2", - говорится в сообщении. Трамп неоднократно предупреждал Иран, поддерживающий хуситов, что Тегеран будет нести прямую ответственность за действия группировки. Американский президент также пригрозил Ирану военными мерами в случае дальнейшего развития его ядерной программы. Еще в феврале Трамп заявил, что готов заключить сделку с Ираном вместо ведения военных действий против него. Трамп заявил, что хотел бы заключить с Ираном "верифицированное" ядерное мирное соглашение, которое позволит Тегерану мирно развиваться и процветать, призвав начать работу немедленно. В начале марта Трамп заявил, что направил письмо Верховному лидеру Ирана Али Хаменеи, в котором оговорился, что предпочел бы заключить с Тегераном сделку по вопросу иранской ядерной программы. После президент США отметил, что Вашингтон рассматривает два возможных пути решения иранского ядерного вопроса – военный или дипломатический, подчеркнув, что отдает предпочтение переговорам. Портал Axios со ссылкой на источники 19 марта сообщал, что Трамп в письме верховному лидеру Ирана Хаменеи установил срок в два месяца для заключения новой ядерной сделки. Вечером 27 марта глава МИД Ирана сообщил об отправке через Оман ответа на письмо Трампа. По словам президента Ирана Масуда Пезешкиана, Тегеран в ответном письме Вашингтону отказал США в прямых переговорах по вопросу ядерной программы, окно для переговоров открыто только при посредничестве третьих стран. В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США при предыдущем президентстве Трампа в мае 2018 года вышли из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.

https://ria.ru/20250403/tramp-2008975779.html

https://ria.ru/20250330/iran-2008290868.html

https://ria.ru/20241104/ssha-1981794841.html

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Максим Зубков

в мире, иран, сша, тегеран (город), дональд трамп, али хаменеи, масуд пезешкиан, nbc, b-2 (northrop grumman b2 spirit)