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СМИ: США планируют отменить ограничения на экспорт чипов с ИИ - РИА Новости, 08.05.2025
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07:07 08.05.2025
https://ria.ru/20250508/ssha-2015729219.html
СМИ: США планируют отменить ограничения на экспорт чипов с ИИ
СМИ: США планируют отменить ограничения на экспорт чипов с ИИ - РИА Новости, 08.05.2025
СМИ: США планируют отменить ограничения на экспорт чипов с ИИ
Администрация президента США Дональда Трампа планирует отменить ограничения, введенные при предыдущем главе государства Джо Байдене на экспорт американских... РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T07:07:00+03:00
2025-05-08T07:07:00+03:00
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа планирует отменить ограничения, введенные при предыдущем главе государства Джо Байдене на экспорт американских чипов с искусственным интеллектом (ИИ), и ввести новые правила, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники. С 15 мая 2025 года американские компании должны придерживаться следующих правил, которые делят страны-импортеры чипов с ИИ на три уровня: 17 странам - союзникам Вашингтона, а также Тайваню чипы можно поставлять без ограничений, еще 120 странам - в ограниченном количестве, а Китаю, России, Ирану и КНДР поставки запрещены. Собеседники Блумберг заявили, что США не будут применять эти правила с 15 мая. "Администрация Трампа планирует отменить ограничения времен Байдена на поставки чипов с ИИ в рамках более широких усилий по пересмотру торговых ограничений в отношении полупроводников, которые вызвали сильное сопротивление со стороны крупных технологических компаний и зарубежных правительств... Отмена, которая еще не окончательна, направлена на преобразование политики, введенной при Байдене", - передает агентство. Источники сообщили агентству, что чиновники администрации США активно работают над новыми правилами для усиления контроля за чипами за рубежом. Правительство США может объявить о своем решении уже в четверг, заявили собеседники агентства. Источники добавили, что министерство торговли США продолжит строго соблюдать ограничения на экспорт чипов, пока разрабатывает новое правило. Среди прочего планируется введение контроля за чипами в странах, которые якобы переправляют их Китаю, включая Малайзию и Таиланд. В минторге США заявили агентству, что правила времен Байдена "слишком сложны, бюрократичны и могли бы воспрепятствовать американским инновациям". В январе министерство торговли США обнародовало документ, в котором говорится, что Соединенные Штаты вводят новые ограничения на экспорт передовых чипов и моделей ИИ, чтобы защитить национальную безопасность и предотвратить использование этих технологий недружественными странами. По утверждению министерства, ограничения должны предотвратить использование технологий ИИ для разработки оружия, кибератак или массовой слежки враждебными государствами. В то же время ведомство заверило, что доступ к передовым технологиям сохранится для проверенных партнеров и союзников Вашингтона. Китай выступил с критикой этого решения.
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в мире, технологии, китай, сша, джо байден, дональд трамп
В мире, Технологии, Китай, США, Джо Байден, Дональд Трамп
СМИ: США планируют отменить ограничения на экспорт чипов с ИИ

Bloomberg: США планируют отменить ограничения на экспорт чипов с ИИ

© sefa ozelПроизводство чипов
Производство чипов - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
© sefa ozel
Производство чипов. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа планирует отменить ограничения, введенные при предыдущем главе государства Джо Байдене на экспорт американских чипов с искусственным интеллектом (ИИ), и ввести новые правила, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники.
С 15 мая 2025 года американские компании должны придерживаться следующих правил, которые делят страны-импортеры чипов с ИИ на три уровня: 17 странам - союзникам Вашингтона, а также Тайваню чипы можно поставлять без ограничений, еще 120 странам - в ограниченном количестве, а Китаю, России, Ирану и КНДР поставки запрещены. Собеседники Блумберг заявили, что США не будут применять эти правила с 15 мая.
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"Администрация Трампа планирует отменить ограничения времен Байдена на поставки чипов с ИИ в рамках более широких усилий по пересмотру торговых ограничений в отношении полупроводников, которые вызвали сильное сопротивление со стороны крупных технологических компаний и зарубежных правительств... Отмена, которая еще не окончательна, направлена на преобразование политики, введенной при Байдене", - передает агентство.
Источники сообщили агентству, что чиновники администрации США активно работают над новыми правилами для усиления контроля за чипами за рубежом. Правительство США может объявить о своем решении уже в четверг, заявили собеседники агентства.
Источники добавили, что министерство торговли США продолжит строго соблюдать ограничения на экспорт чипов, пока разрабатывает новое правило. Среди прочего планируется введение контроля за чипами в странах, которые якобы переправляют их Китаю, включая Малайзию и Таиланд.
В минторге США заявили агентству, что правила времен Байдена "слишком сложны, бюрократичны и могли бы воспрепятствовать американским инновациям".
В январе министерство торговли США обнародовало документ, в котором говорится, что Соединенные Штаты вводят новые ограничения на экспорт передовых чипов и моделей ИИ, чтобы защитить национальную безопасность и предотвратить использование этих технологий недружественными странами. По утверждению министерства, ограничения должны предотвратить использование технологий ИИ для разработки оружия, кибератак или массовой слежки враждебными государствами. В то же время ведомство заверило, что доступ к передовым технологиям сохранится для проверенных партнеров и союзников Вашингтона. Китай выступил с критикой этого решения.
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В миреТехнологииКитайСШАДжо БайденДональд Трамп
 
 
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