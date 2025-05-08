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Трамп объявил, что США и Великобритания заключат торговое соглашение - РИА Новости, 08.05.2025
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15:06 08.05.2025
https://ria.ru/20250508/soglashenie-2015796943.html
Трамп объявил, что США и Великобритания заключат торговое соглашение
Трамп объявил, что США и Великобритания заключат торговое соглашение - РИА Новости, 08.05.2025
Трамп объявил, что США и Великобритания заключат торговое соглашение
Президент США Дональд Трамп подтвердил сообщения о заключении торгового соглашения с Великобританией, назвав его "полным и всеобъемлющим". РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T15:06:00+03:00
2025-05-08T15:06:00+03:00
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп подтвердил сообщения о заключении торгового соглашения с Великобританией, назвав его "полным и всеобъемлющим". Накануне газета New York Times сообщала со ссылкой на источники, что президент США Дональд Трамп, как ожидается, объявит в четверг, что Штаты заключат торговое соглашение с Великобританией. "Соглашение с Великобританией - полное и всеобъемлющее, оно закрепит отношения Соединенных Штатов Америки и Соединенного Королевства", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social. Американский президент добавил, что "множество других сделок" находится на серьезных стадиях обсуждения. В контексте сделки с Великобританией Трамп также анонсировал пресс-конференцию в четверг в Белом доме. Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%. А для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.
https://ria.ru/20250508/tramp-2015721777.html
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цены на нефть, великобритания, сша, китай, дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт
Цены на нефть, Великобритания, США, Китай, Дональд Трамп, Введение Трампом пошлин на импорт
Трамп объявил, что США и Великобритания заключат торговое соглашение

Трамп: США и Великобритания заключат полное и всеобъемлющее торговое соглашение

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп подтвердил сообщения о заключении торгового соглашения с Великобританией, назвав его "полным и всеобъемлющим".
Накануне газета New York Times сообщала со ссылкой на источники, что президент США Дональд Трамп, как ожидается, объявит в четверг, что Штаты заключат торговое соглашение с Великобританией.
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"Соглашение с Великобританией - полное и всеобъемлющее, оно закрепит отношения Соединенных Штатов Америки и Соединенного Королевства", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.
Американский президент добавил, что "множество других сделок" находится на серьезных стадиях обсуждения.
В контексте сделки с Великобританией Трамп также анонсировал пресс-конференцию в четверг в Белом доме.
Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%. А для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.
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