https://ria.ru/20250508/soglashenie-2015796943.html

Трамп объявил, что США и Великобритания заключат торговое соглашение

Трамп объявил, что США и Великобритания заключат торговое соглашение - РИА Новости, 08.05.2025

Трамп объявил, что США и Великобритания заключат торговое соглашение

Президент США Дональд Трамп подтвердил сообщения о заключении торгового соглашения с Великобританией, назвав его "полным и всеобъемлющим". РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T15:06:00+03:00

2025-05-08T15:06:00+03:00

2025-05-08T15:06:00+03:00

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сша

китай

дональд трамп

введение трампом пошлин на импорт

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп подтвердил сообщения о заключении торгового соглашения с Великобританией, назвав его "полным и всеобъемлющим". Накануне газета New York Times сообщала со ссылкой на источники, что президент США Дональд Трамп, как ожидается, объявит в четверг, что Штаты заключат торговое соглашение с Великобританией. "Соглашение с Великобританией - полное и всеобъемлющее, оно закрепит отношения Соединенных Штатов Америки и Соединенного Королевства", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social. Американский президент добавил, что "множество других сделок" находится на серьезных стадиях обсуждения. В контексте сделки с Великобританией Трамп также анонсировал пресс-конференцию в четверг в Белом доме. Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%. А для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.

https://ria.ru/20250508/tramp-2015721777.html

https://ria.ru/20250417/britanija-2011718076.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

цены на нефть, великобритания, сша, китай, дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт