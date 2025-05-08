Россия и Китай выступили за урегулирование в Сирии
Россия и Китай выступили за урегулирование в Сирии на базе нацдиалога
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на церемонии обмена документами по итогам российско-китайских переговоров
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на церемонии обмена документами по итогам российско-китайских переговоров
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Россия и Китай привержены комплексному урегулированию в Сирии на основе национального диалога при уважении суверенитета.
Совместное заявление РФ и КНР о дальнейшем углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху в ознаменование 80-летия Победы Советского Союза в Великой Отечественной войне, Победы китайского народа в Войне сопротивления японской агрессии и образования Организации Объединенных Наций опубликовано на сайте Кремля.
"Стороны привержены комплексному урегулированию в Сирии на основе широкого национального диалога при уважении ее суверенитета, независимости и территориальной целостности. Россия и Китай убеждены, что Сирии необходимо решительно выступить против любых форм террористических и экстремистских сил", - говорится в заявлении.