https://ria.ru/20250508/siriya-2015806365.html

Россия и Китай выступили за урегулирование в Сирии

Россия и Китай выступили за урегулирование в Сирии - РИА Новости, 08.05.2025

Россия и Китай выступили за урегулирование в Сирии

Россия и Китай привержены комплексному урегулированию в Сирии на основе национального диалога при уважении суверенитета. РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T15:49:00+03:00

2025-05-08T15:49:00+03:00

2025-05-08T15:49:00+03:00

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Россия и Китай привержены комплексному урегулированию в Сирии на основе национального диалога при уважении суверенитета. Совместное заявление РФ и КНР о дальнейшем углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху в ознаменование 80-летия Победы Советского Союза в Великой Отечественной войне, Победы китайского народа в Войне сопротивления японской агрессии и образования Организации Объединенных Наций опубликовано на сайте Кремля. "Стороны привержены комплексному урегулированию в Сирии на основе широкого национального диалога при уважении ее суверенитета, независимости и территориальной целостности. Россия и Китай убеждены, что Сирии необходимо решительно выступить против любых форм террористических и экстремистских сил", - говорится в заявлении.

https://ria.ru/20250507/sirija-2015577606.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, россия, китай, сирия