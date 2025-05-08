https://ria.ru/20250508/shvetsija-2015826089.html

В Швеции впервые пройдут учения НАТО с РСЗО HIMARS

В Швеции впервые пройдут учения НАТО с РСЗО HIMARS - РИА Новости, 08.05.2025

В Швеции впервые пройдут учения НАТО с РСЗО HIMARS

Учения НАТО с боевыми стрельбами из РСЗО HIMARS впервые пройдут на шведском острове Готланд, сообщают вооруженные силы Швеции. РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T17:19:00+03:00

2025-05-08T17:19:00+03:00

2025-05-08T17:19:00+03:00

швеция

россия

готланд (губерния)

владимир путин

дмитрий киселев

нато

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Учения НАТО с боевыми стрельбами из РСЗО HIMARS впервые пройдут на шведском острове Готланд, сообщают вооруженные силы Швеции. "Американские и британские принимают участие в учениях Swift Response 25 вместе с вооруженными силами Швеции на острове Готланд. Это будут первые учения с боевыми стрельбами из реактивных артиллерийских систем HIMARS и MLRS на острове Готланд", - говорится в сообщении. Учения НАТО Swift Response 25, проводимые в Европе под руководством США, пройдут с 11 по 31 мая на территории Швеции, Финляндии, Норвегии, Латвии и Литвы с участием порядка 6 тысяч военнослужащих из 14 стран. В марте 2024 года президент России Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости заявил, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО стало бессмысленным шагом с точки зрения обеспечения этими странами собственных национальных интересов, у финских границ после вступления в альянс появятся российские войска и системы поражения. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.

https://ria.ru/20250506/mid-2015319554.html

https://ria.ru/20250212/nato-1998783090.html

швеция

россия

готланд (губерния)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Зубков

швеция, россия, готланд (губерния), владимир путин, дмитрий киселев, нато