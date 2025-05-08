https://ria.ru/20250508/shtraf-2015728642.html
Смольянинова* оштрафовали за неуплату в срок другого штрафа
Смольянинова* оштрафовали за неуплату в срок другого штрафа - РИА Новости, 08.05.2025
Смольянинова* оштрафовали за неуплату в срок другого штрафа
Мировой суд в Москве оштрафовал актера Артура Смольянинова* (признан в РФ иностранным агентом) за неуплату в срок другого административного штрафа, также ему... РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T06:44:00+03:00
2025-05-08T06:44:00+03:00
2025-05-08T06:44:00+03:00
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артур смольянинов
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Мировой суд в Москве оштрафовал актера Артура Смольянинова* (признан в РФ иностранным агентом) за неуплату в срок другого административного штрафа, также ему грозит еще один за аналогичное нарушение, сообщили РИА Новости в инстанции. "Вынесено постановление о назначении административного наказания", - сказали в суде. Сумма назначенного Смольянинову* штрафа не сообщается, как и то, за что именно его привлекли к административной ответственности. Согласно картотеке суда, актеру вменена часть 1 статьи 20.25 КоАП РФ (неуплата административного штрафа в срок). Кроме того, 15 мая в отношении него рассмотрят аналогичное административное дело. Согласно официальным судебным документам, имеющимся в распоряжении РИА Новости, в 2024 году Смольянинова* оштрафовали дважды на общую сумму в 16 тысяч рублей за то, что он вовремя не оплачивал уже имеющиеся у него штрафы по постановлениям Московской административной дорожной инспекции и администратора Московского парковочного пространства. Смольянинов* заочно арестован в РФ по уголовному делу о распространении ложной информации о Вооруженных силах РФ по мотивам политической или иной ненависти группой лиц, а также возбуждении ненависти либо вражды в сети. Он объявлен в международный розыск. Минюст включил Смольянинова* в реестр иноагентов в январе 2023 года. В мае текущего года он попал в перечень террористов и экстремистов.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента, внесен в перечень террористов и экстремистов.
https://ria.ru/20250507/sud-2015695242.html
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россия, артур смольянинов
Россия, Артур Смольянинов
Смольянинова* оштрафовали за неуплату в срок другого штрафа
Мировой суд оштрафовал Смольянинова за неуплату в срок другого штрафа
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Мировой суд в Москве оштрафовал актера Артура Смольянинова* (признан в РФ иностранным агентом) за неуплату в срок другого административного штрафа, также ему грозит еще один за аналогичное нарушение, сообщили РИА Новости в инстанции.
"Вынесено постановление о назначении административного наказания", - сказали в суде.
Сумма назначенного Смольянинову
* штрафа не сообщается, как и то, за что именно его привлекли к административной ответственности.
Согласно картотеке суда, актеру вменена часть 1 статьи 20.25 КоАП РФ (неуплата административного штрафа в срок).
Кроме того, 15 мая в отношении него рассмотрят аналогичное административное дело.
Согласно официальным судебным документам, имеющимся в распоряжении РИА Новости, в 2024 году Смольянинова* оштрафовали дважды на общую сумму в 16 тысяч рублей за то, что он вовремя не оплачивал уже имеющиеся у него штрафы по постановлениям Московской административной дорожной инспекции и администратора Московского парковочного пространства.
Смольянинов* заочно арестован в РФ
по уголовному делу о распространении ложной информации о Вооруженных силах РФ по мотивам политической или иной ненависти группой лиц, а также возбуждении ненависти либо вражды в сети. Он объявлен в международный розыск.
Минюст включил Смольянинова* в реестр иноагентов в январе 2023 года. В мае текущего года он попал в перечень террористов и экстремистов.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента, внесен в перечень террористов и экстремистов.