https://ria.ru/20250508/shtraf-2015728642.html

Смольянинова* оштрафовали за неуплату в срок другого штрафа

Смольянинова* оштрафовали за неуплату в срок другого штрафа - РИА Новости, 08.05.2025

Смольянинова* оштрафовали за неуплату в срок другого штрафа

Мировой суд в Москве оштрафовал актера Артура Смольянинова* (признан в РФ иностранным агентом) за неуплату в срок другого административного штрафа, также ему... РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T06:44:00+03:00

2025-05-08T06:44:00+03:00

2025-05-08T06:44:00+03:00

россия

артур смольянинов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/08/1843518071_0:8:3072:1735_1920x0_80_0_0_3457dcd818c01ddf8cc392cb34de483e.jpg

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Мировой суд в Москве оштрафовал актера Артура Смольянинова* (признан в РФ иностранным агентом) за неуплату в срок другого административного штрафа, также ему грозит еще один за аналогичное нарушение, сообщили РИА Новости в инстанции. "Вынесено постановление о назначении административного наказания", - сказали в суде. Сумма назначенного Смольянинову* штрафа не сообщается, как и то, за что именно его привлекли к административной ответственности. Согласно картотеке суда, актеру вменена часть 1 статьи 20.25 КоАП РФ (неуплата административного штрафа в срок). Кроме того, 15 мая в отношении него рассмотрят аналогичное административное дело. Согласно официальным судебным документам, имеющимся в распоряжении РИА Новости, в 2024 году Смольянинова* оштрафовали дважды на общую сумму в 16 тысяч рублей за то, что он вовремя не оплачивал уже имеющиеся у него штрафы по постановлениям Московской административной дорожной инспекции и администратора Московского парковочного пространства. Смольянинов* заочно арестован в РФ по уголовному делу о распространении ложной информации о Вооруженных силах РФ по мотивам политической или иной ненависти группой лиц, а также возбуждении ненависти либо вражды в сети. Он объявлен в международный розыск. Минюст включил Смольянинова* в реестр иноагентов в январе 2023 года. В мае текущего года он попал в перечень террористов и экстремистов.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента, внесен в перечень террористов и экстремистов.

https://ria.ru/20250507/sud-2015695242.html

https://ria.ru/20250505/monetochka-2014992320.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, артур смольянинов