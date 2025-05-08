https://ria.ru/20250508/shestvie-2015883185.html

В Аланье прошло шествие "Бессмертного полка"

В Аланье прошло шествие "Бессмертного полка" - РИА Новости, 08.05.2025

В Аланье прошло шествие "Бессмертного полка"

Шествие "Бессмертного полка" и ряд сопутствующих мероприятий, посвященных 80-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, состоялись в турецкой Аланье,... РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T22:21:00+03:00

2025-05-08T22:21:00+03:00

2025-05-08T23:03:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

россия

анталья (провинция)

турция

владимир путин

80-летие победы в великой отечественной войне

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СТАМБУЛ, 8 мая - РИА Новости. Шествие "Бессмертного полка" и ряд сопутствующих мероприятий, посвященных 80-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, состоялись в турецкой Аланье, сообщили РИА Новости в генеральном консульстве РФ в Анталье. "В мероприятиях в Аланье приняли участие сотрудники генконсульства России в Анталье, которые вручили ветеранам поздравления президента Российской Федерации Владимира Путина по случаю 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне", - сообщили в ГК. "Учащиеся, педагоги, родители и гости Международной русской школы "Классика-М" с портретами своих родственников - участников войны и тружеников тыла торжественно прошли по школьной площади... После шествия на школьной площади состоялся концерт для жителей города, гостей и приглашенных. В шествии, памятных и праздничных мероприятиях участвовали более 500 человек", - сообщил Координационный совет организаций российских соотечественников в Турции (КСОРС). Особым участником мероприятий в Аланье стал полковник ВС РФ в отставке Марлен Иосифович Кравцов, который пережил оккупацию, потерю родных, друзей, соседей в годы Великой Отечественной войны, будучи подростком. В Турцию он переехал по состоянию здоровья и живет в Аланье уже 14 лет, отметили в КСОРС.

https://ria.ru/20250504/shestvie-2014940911.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, анталья (провинция), турция, владимир путин, 80-летие победы в великой отечественной войне