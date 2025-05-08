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В Аланье прошло шествие "Бессмертного полка" - РИА Новости, 08.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
22:21 08.05.2025 (обновлено: 23:03 08.05.2025)
https://ria.ru/20250508/shestvie-2015883185.html
В Аланье прошло шествие "Бессмертного полка"
В Аланье прошло шествие "Бессмертного полка" - РИА Новости, 08.05.2025
В Аланье прошло шествие "Бессмертного полка"
Шествие "Бессмертного полка" и ряд сопутствующих мероприятий, посвященных 80-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, состоялись в турецкой Аланье,... РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T22:21:00+03:00
2025-05-08T23:03:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
россия
анталья (провинция)
турция
владимир путин
80-летие победы в великой отечественной войне
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СТАМБУЛ, 8 мая - РИА Новости. Шествие "Бессмертного полка" и ряд сопутствующих мероприятий, посвященных 80-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, состоялись в турецкой Аланье, сообщили РИА Новости в генеральном консульстве РФ в Анталье. "В мероприятиях в Аланье приняли участие сотрудники генконсульства России в Анталье, которые вручили ветеранам поздравления президента Российской Федерации Владимира Путина по случаю 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне", - сообщили в ГК. "Учащиеся, педагоги, родители и гости Международной русской школы "Классика-М" с портретами своих родственников - участников войны и тружеников тыла торжественно прошли по школьной площади... После шествия на школьной площади состоялся концерт для жителей города, гостей и приглашенных. В шествии, памятных и праздничных мероприятиях участвовали более 500 человек", - сообщил Координационный совет организаций российских соотечественников в Турции (КСОРС). Особым участником мероприятий в Аланье стал полковник ВС РФ в отставке Марлен Иосифович Кравцов, который пережил оккупацию, потерю родных, друзей, соседей в годы Великой Отечественной войны, будучи подростком. В Турцию он переехал по состоянию здоровья и живет в Аланье уже 14 лет, отметили в КСОРС.
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россия, анталья (провинция), турция, владимир путин, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Россия, Анталья (провинция), Турция, Владимир Путин, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
В Аланье прошло шествие "Бессмертного полка"

Более 500 человек приняли участие в шествии "Бессмертного полка" в Аланье

© Генеральное консульство России в Анталье Акция Бессмертный полк в Аланье, Турция. Кадр видео
Акция Бессмертный полк в Аланье, Турция. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
© Генеральное консульство России в Анталье
Акция Бессмертный полк в Аланье, Турция. Кадр видео. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 8 мая - РИА Новости. Шествие "Бессмертного полка" и ряд сопутствующих мероприятий, посвященных 80-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, состоялись в турецкой Аланье, сообщили РИА Новости в генеральном консульстве РФ в Анталье.
«
"В мероприятиях в Аланье приняли участие сотрудники генконсульства России в Анталье, которые вручили ветеранам поздравления президента Российской Федерации Владимира Путина по случаю 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне", - сообщили в ГК.
"Учащиеся, педагоги, родители и гости Международной русской школы "Классика-М" с портретами своих родственников - участников войны и тружеников тыла торжественно прошли по школьной площади... После шествия на школьной площади состоялся концерт для жителей города, гостей и приглашенных. В шествии, памятных и праздничных мероприятиях участвовали более 500 человек", - сообщил Координационный совет организаций российских соотечественников в Турции (КСОРС).
Особым участником мероприятий в Аланье стал полковник ВС РФ в отставке Марлен Иосифович Кравцов, который пережил оккупацию, потерю родных, друзей, соседей в годы Великой Отечественной войны, будучи подростком. В Турцию он переехал по состоянию здоровья и живет в Аланье уже 14 лет, отметили в КСОРС.
Акция Бессмертный полк в турецком городе Ташуджу - РИА Новости, 1920, 04.05.2025
Шествие "Бессмертного полка" прошли в турецких городах Адана и Ташуджу
4 мая, 23:52
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеРоссияАнталья (провинция)ТурцияВладимир Путин80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
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