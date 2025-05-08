https://ria.ru/20250508/sheremetevo-2015833995.html

Старовойт проверил работу Шереметьево

Старовойт проверил работу Шереметьево - РИА Новости, 08.05.2025

Старовойт проверил работу Шереметьево

Министр транспорта РФ Роман Старовойт проверил работу аэропорта "Шереметьево" и пообщался с пассажирами, ожидающих вылета, сообщил Минтранс РФ. РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T17:53:00+03:00

2025-05-08T17:53:00+03:00

2025-05-08T17:53:00+03:00

россия

роман старовойт

шереметьево (аэропорт)

аэрофлот

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Министр транспорта РФ Роман Старовойт проверил работу аэропорта "Шереметьево" и пообщался с пассажирами, ожидающих вылета, сообщил Минтранс РФ. В аэропорту в четверг отменено 36 рейсов, отправлено с задержкой более 2 часов — 18 рейсов. В течение сегодняшних суток планируется обслужить на прилет и вылет 97 тысяч пассажиров. "Глава Минтранса Роман Старовойт проинспектировал работу аэропорта "Шереметьево". Роман Владимирович пообщался с пассажирами отмененных и задержанных рейсов, которые ожидают вылета" , - сообщили в Минтрансе. Наибольшее число вопросов пассажиров было адресовано авиакомпании "Аэрофлот". Министр указал на неудовлетворительное взаимодействия "Аэрофлота" с пассажирами. Он поручил авиакомпании в короткий срок организовать постоянное дежурство у касс сдачи и обмена билетов. Аэропорт прогнозирует, что расписание рейсов будет восстановлено к 18.00 четверга.

https://ria.ru/20250507/mintrans-2015670227.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, роман старовойт, шереметьево (аэропорт), аэрофлот