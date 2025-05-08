Старовойт проверил работу Шереметьево
Старовойт проверил работу Шереметьево и пообщался с ожидающих вылета пассажирами
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПассажир в терминале международного аэропорта Шереметьево
Пассажир в терминале международного аэропорта Шереметьево . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Министр транспорта РФ Роман Старовойт проверил работу аэропорта "Шереметьево" и пообщался с пассажирами, ожидающих вылета, сообщил Минтранс РФ.
В аэропорту в четверг отменено 36 рейсов, отправлено с задержкой более 2 часов — 18 рейсов. В течение сегодняшних суток планируется обслужить на прилет и вылет 97 тысяч пассажиров.
«
"Глава Минтранса Роман Старовойт проинспектировал работу аэропорта "Шереметьево". Роман Владимирович пообщался с пассажирами отмененных и задержанных рейсов, которые ожидают вылета" , - сообщили в Минтрансе.
Наибольшее число вопросов пассажиров было адресовано авиакомпании "Аэрофлот". Министр указал на неудовлетворительное взаимодействия "Аэрофлота" с пассажирами. Он поручил авиакомпании в короткий срок организовать постоянное дежурство у касс сдачи и обмена билетов.
Аэропорт прогнозирует, что расписание рейсов будет восстановлено к 18.00 четверга.