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Старовойт проверил работу Шереметьево - РИА Новости, 08.05.2025
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17:53 08.05.2025
https://ria.ru/20250508/sheremetevo-2015833995.html
Старовойт проверил работу Шереметьево
Старовойт проверил работу Шереметьево - РИА Новости, 08.05.2025
Старовойт проверил работу Шереметьево
Министр транспорта РФ Роман Старовойт проверил работу аэропорта "Шереметьево" и пообщался с пассажирами, ожидающих вылета, сообщил Минтранс РФ. РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T17:53:00+03:00
2025-05-08T17:53:00+03:00
россия
роман старовойт
шереметьево (аэропорт)
аэрофлот
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Министр транспорта РФ Роман Старовойт проверил работу аэропорта "Шереметьево" и пообщался с пассажирами, ожидающих вылета, сообщил Минтранс РФ. В аэропорту в четверг отменено 36 рейсов, отправлено с задержкой более 2 часов — 18 рейсов. В течение сегодняшних суток планируется обслужить на прилет и вылет 97 тысяч пассажиров. "Глава Минтранса Роман Старовойт проинспектировал работу аэропорта "Шереметьево". Роман Владимирович пообщался с пассажирами отмененных и задержанных рейсов, которые ожидают вылета" , - сообщили в Минтрансе. Наибольшее число вопросов пассажиров было адресовано авиакомпании "Аэрофлот". Министр указал на неудовлетворительное взаимодействия "Аэрофлота" с пассажирами. Он поручил авиакомпании в короткий срок организовать постоянное дежурство у касс сдачи и обмена билетов. Аэропорт прогнозирует, что расписание рейсов будет восстановлено к 18.00 четверга.
https://ria.ru/20250507/mintrans-2015670227.html
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россия, роман старовойт, шереметьево (аэропорт), аэрофлот
Россия, Роман Старовойт, Шереметьево (аэропорт), Аэрофлот
Старовойт проверил работу Шереметьево

Старовойт проверил работу Шереметьево и пообщался с ожидающих вылета пассажирами

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПассажир в терминале международного аэропорта Шереметьево
Пассажир в терминале международного аэропорта Шереметьево - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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Пассажир в терминале международного аэропорта Шереметьево . Архивное фото
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Министр транспорта РФ Роман Старовойт проверил работу аэропорта "Шереметьево" и пообщался с пассажирами, ожидающих вылета, сообщил Минтранс РФ.
В аэропорту в четверг отменено 36 рейсов, отправлено с задержкой более 2 часов — 18 рейсов. В течение сегодняшних суток планируется обслужить на прилет и вылет 97 тысяч пассажиров.
«
"Глава Минтранса Роман Старовойт проинспектировал работу аэропорта "Шереметьево". Роман Владимирович пообщался с пассажирами отмененных и задержанных рейсов, которые ожидают вылета" , - сообщили в Минтрансе.
Наибольшее число вопросов пассажиров было адресовано авиакомпании "Аэрофлот". Министр указал на неудовлетворительное взаимодействия "Аэрофлота" с пассажирами. Он поручил авиакомпании в короткий срок организовать постоянное дежурство у касс сдачи и обмена билетов.
Аэропорт прогнозирует, что расписание рейсов будет восстановлено к 18.00 четверга.
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РоссияРоман СтаровойтШереметьево (аэропорт)Аэрофлот
 
 
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