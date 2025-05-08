https://ria.ru/20250508/shashlyk-2015833432.html

Эксперт рассказал, с чем не нужно есть шашлык

Эксперт рассказал, с чем не нужно есть шашлык - РИА Новости, 08.05.2025

Эксперт рассказал, с чем не нужно есть шашлык

Чтобы шашлык не навредил здоровью, его следует употреблять в умеренном количестве, без алкоголя и крахмалистых гарниров - например, картошки, а также принять... РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T17:50:00+03:00

2025-05-08T17:50:00+03:00

2025-05-08T17:51:00+03:00

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Чтобы шашлык не навредил здоровью, его следует употреблять в умеренном количестве, без алкоголя и крахмалистых гарниров - например, картошки, а также принять спазмолитик перед едой, рассказал РИА Новости ведущий эксперт рынка НТИ "ХелсНет" и союза "Здоровье Здоровых" Андрей Мартюшев-Поклад. "Умеренная порция, некрахмалистый гарнир и спазмолитик помогут облегчить нагрузку на желудочно-кишечный тракт во время майских застолий с шашлыками... А вот от употребления алкоголя лучше совсем отказаться", - сказал он. По словам эксперта, картошку, рис, хлеб или макароны в качестве гарнира лучше заменить на огурцы, помидоры и зелень. Также стоит обратить внимание на само мясо – оно не должно обуглиться в процессе приготовления. Черную корочку эксперт советует срезать, поскольку она содержит очень вредные вещества. По его словам, большое количество шашлыка и алкоголя могут вызвать проблемы со здоровьем. Для переваривания шашлыка необходимо не просто тщательно его пережевывать, чтобы выделялся желудочный сок, – нужен еще и хороший отток желчи. "Если человек страдает от камней в желчном пузыре или дискинезии желчевыводящих путей, большая порция шашлыка может спровоцировать обострение", - предупредил эксперт.

https://ria.ru/20250508/retsepty-2013211424.html

https://ria.ru/20250506/dietolog-2015182712.html

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