Россия и Китай договорились укреплять сотрудничество по Севморпути
РФ и Китай договорились укреплять взаимовыгодное сотрудничество по Севморпути
© РИА Новости / Соломон Лулишов | Перейти в медиабанкКараван транспортных судов в сопровождении ледоколов проходит по Северному морскому пути
Караван транспортных судов в сопровождении ледоколов проходит по Северному морскому пути. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Россия и Китай намерены укреплять взаимовыгодное сотрудничество по Северному морскому пути.
Совместное заявление РФ и КНР о дальнейшем углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху в ознаменование 80-летия Победы Советского Союза в Великой Отечественной войне, Победы китайского народа в Войне сопротивления японской агрессии и образования Организации Объединенных Наций опубликовано на сайте Кремля.
"В целях дальнейшего продвижения взаимовыгодной кооперации Стороны договорились... совершенствовать транспортную инфраструктуру на российско-китайской границе, повышать эффективность пассажирских и грузовых перевозок, таможенного оформления и досмотровых процедур, раскрывать транзитный потенциал двух стран, обеспечивать беспрепятственное функционирование российско-китайских трансграничных транспортных коридоров, укреплять взаимовыгодное сотрудничество по Северному морскому пути", - говорится в заявлении.