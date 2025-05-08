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Россия и Китай договорились укреплять сотрудничество по Севморпути - РИА Новости, 08.05.2025
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15:36 08.05.2025 (обновлено: 16:33 08.05.2025)
https://ria.ru/20250508/sevmorput-2015803303.html
Россия и Китай договорились укреплять сотрудничество по Севморпути
Россия и Китай договорились укреплять сотрудничество по Севморпути - РИА Новости, 08.05.2025
Россия и Китай договорились укреплять сотрудничество по Севморпути
Россия и Китай намерены укреплять взаимовыгодное сотрудничество по Северному морскому пути. РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T15:36:00+03:00
2025-05-08T16:33:00+03:00
россия
китай
экономика
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Россия и Китай намерены укреплять взаимовыгодное сотрудничество по Северному морскому пути.Совместное заявление РФ и КНР о дальнейшем углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху в ознаменование 80-летия Победы Советского Союза в Великой Отечественной войне, Победы китайского народа в Войне сопротивления японской агрессии и образования Организации Объединенных Наций опубликовано на сайте Кремля."В целях дальнейшего продвижения взаимовыгодной кооперации Стороны договорились... совершенствовать транспортную инфраструктуру на российско-китайской границе, повышать эффективность пассажирских и грузовых перевозок, таможенного оформления и досмотровых процедур, раскрывать транзитный потенциал двух стран, обеспечивать беспрепятственное функционирование российско-китайских трансграничных транспортных коридоров, укреплять взаимовыгодное сотрудничество по Северному морскому пути", - говорится в заявлении.
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россия, китай, экономика
Россия, Китай, Экономика
Россия и Китай договорились укреплять сотрудничество по Севморпути

РФ и Китай договорились укреплять взаимовыгодное сотрудничество по Севморпути

© РИА Новости / Соломон Лулишов | Перейти в медиабанкКараван транспортных судов в сопровождении ледоколов проходит по Северному морскому пути
Караван транспортных судов в сопровождении ледоколов проходит по Северному морскому пути - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
© РИА Новости / Соломон Лулишов
Перейти в медиабанк
Караван транспортных судов в сопровождении ледоколов проходит по Северному морскому пути. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Россия и Китай намерены укреплять взаимовыгодное сотрудничество по Северному морскому пути.
Совместное заявление РФ и КНР о дальнейшем углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху в ознаменование 80-летия Победы Советского Союза в Великой Отечественной войне, Победы китайского народа в Войне сопротивления японской агрессии и образования Организации Объединенных Наций опубликовано на сайте Кремля.
"В целях дальнейшего продвижения взаимовыгодной кооперации Стороны договорились... совершенствовать транспортную инфраструктуру на российско-китайской границе, повышать эффективность пассажирских и грузовых перевозок, таможенного оформления и досмотровых процедур, раскрывать транзитный потенциал двух стран, обеспечивать беспрепятственное функционирование российско-китайских трансграничных транспортных коридоров, укреплять взаимовыгодное сотрудничество по Северному морскому пути", - говорится в заявлении.
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