https://ria.ru/20250508/sevmorput-2015803303.html

Россия и Китай договорились укреплять сотрудничество по Севморпути

Россия и Китай договорились укреплять сотрудничество по Севморпути - РИА Новости, 08.05.2025

Россия и Китай договорились укреплять сотрудничество по Севморпути

Россия и Китай намерены укреплять взаимовыгодное сотрудничество по Северному морскому пути. РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T15:36:00+03:00

2025-05-08T15:36:00+03:00

2025-05-08T16:33:00+03:00

россия

китай

экономика

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Россия и Китай намерены укреплять взаимовыгодное сотрудничество по Северному морскому пути.Совместное заявление РФ и КНР о дальнейшем углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху в ознаменование 80-летия Победы Советского Союза в Великой Отечественной войне, Победы китайского народа в Войне сопротивления японской агрессии и образования Организации Объединенных Наций опубликовано на сайте Кремля."В целях дальнейшего продвижения взаимовыгодной кооперации Стороны договорились... совершенствовать транспортную инфраструктуру на российско-китайской границе, повышать эффективность пассажирских и грузовых перевозок, таможенного оформления и досмотровых процедур, раскрывать транзитный потенциал двух стран, обеспечивать беспрепятственное функционирование российско-китайских трансграничных транспортных коридоров, укреплять взаимовыгодное сотрудничество по Северному морскому пути", - говорится в заявлении.

https://ria.ru/20250508/rossija-2015815324.html

россия

китай

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2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, китай, экономика