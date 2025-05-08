https://ria.ru/20250508/sapery-2015723409.html
Саперы взяли под контроль восстановление памятников ВОВ в Курской области
Саперы взяли под контроль восстановление памятников ВОВ в Курской области - РИА Новости, 08.05.2025
Саперы взяли под контроль восстановление памятников ВОВ в Курской области
Саперы ВС РФ взяли под контроль восстановление памятников павшим бойцам Великой Отечественной войны в освобожденных поселках Курской области, сообщили РИА... РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T04:23:00+03:00
2025-05-08T04:23:00+03:00
2025-05-08T04:23:00+03:00
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Саперы ВС РФ взяли под контроль восстановление памятников павшим бойцам Великой Отечественной войны в освобожденных поселках Курской области, сообщили РИА Новости в подразделении инженерно-саперных войск. "Саперы взяли под патронаж мемориалы в селах Погребки, Малая Локня, Кромские Быки. Бойцы разгребают завалы и облагораживают прилежащую к памятникам территорию", - рассказал представитель подразделения. Собеседник агентства отметил, что памятные места, созданные в честь павших героев в Великую Отечественную войну, значительно пострадали от действий ВСУ. Саперы ВС РФ уже привели в порядок мемориал в освобожденном от ВСУ поселке Погребки, рассказал РИА Новости глава населенного пункта Игорь Шевченко. "Сегодня здесь большую работу проводят саперные войска. Меня даже удивил этот порядок. Начало восстановлению положено", - рассказал он.
https://ria.ru/20250507/mchs-2015431693.html
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курская область, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
Саперы взяли под контроль восстановление памятников ВОВ в Курской области
Саперы взяли под контроль восстановление памятников бойцам ВОВ в Курской области