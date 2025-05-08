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В Мурманске и Апатитах сняли ограничения в аэропортах

В Мурманске и Апатитах сняли ограничения в аэропортах - РИА Новости, 08.05.2025

В Мурманске и Апатитах сняли ограничения в аэропортах

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах Мурманска и Апатитов, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T19:32:00+03:00

2025-05-08T19:32:00+03:00

2025-05-08T19:42:00+03:00

мурманск

апатиты

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах Мурманска и Апатитов, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко."В аэропортах Мурманск и Апатиты (Хибины) в 19.15 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)", - написал представитель Росавиации в Telegram-канале.Кореняко добавил, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

https://ria.ru/20250507/mintrans-2015670227.html

мурманск

апатиты

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

мурманск, апатиты, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)