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В Мурманске и Апатитах сняли ограничения в аэропортах
В Мурманске и Апатитах сняли ограничения в аэропортах - РИА Новости, 08.05.2025
В Мурманске и Апатитах сняли ограничения в аэропортах
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах Мурманска и Апатитов, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T19:32:00+03:00
2025-05-08T19:32:00+03:00
2025-05-08T19:42:00+03:00
мурманск
апатиты
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах Мурманска и Апатитов, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко."В аэропортах Мурманск и Апатиты (Хибины) в 19.15 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)", - написал представитель Росавиации в Telegram-канале.Кореняко добавил, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.
https://ria.ru/20250507/mintrans-2015670227.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мурманск, апатиты, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Мурманск, Апатиты, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
В Мурманске и Апатитах сняли ограничения в аэропортах
В аэропортах в Мурманске и Апатитах сняли ограничения на прием и выпуск лайнеров