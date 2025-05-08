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Большинство севших на запасных аэродромах самолетов вылетели по назначению - РИА Новости, 08.05.2025
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00:30 08.05.2025
https://ria.ru/20250508/samolety-2015714922.html
Большинство севших на запасных аэродромах самолетов вылетели по назначению
Большинство севших на запасных аэродромах самолетов вылетели по назначению - РИА Новости, 08.05.2025
Большинство севших на запасных аэродромах самолетов вылетели по назначению
В аэропорты первоначального назначения перелетели 165 из 186 самолетов, совершивших посадку на запасных аэродромах 6-7 мая, сообщила Росавиация. РИА Новости, 08.05.2025
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федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. В аэропорты первоначального назначения перелетели 165 из 186 самолетов, совершивших посадку на запасных аэродромах 6-7 мая, сообщила Росавиация. "По данным на 23:45 мск: из 186 самолетов, совершивших посадку на запасных аэродромах 6-7 мая из-за ограничений на использование воздушного пространства, в аэропорты первоначального назначения перелетели 165 самолетов (89%)", - говорится в сообщении. Минтранс и Росавиация продолжают держать на особом контроле работу гражданской авиации в условиях ограничений.
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федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
Большинство севших на запасных аэродромах самолетов вылетели по назначению

Росавиация: 165 самолетов, севших на запасных аэродромах, вылетели по назначению

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСамолет в воздухе
Самолет в воздухе - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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Самолет в воздухе. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. В аэропорты первоначального назначения перелетели 165 из 186 самолетов, совершивших посадку на запасных аэродромах 6-7 мая, сообщила Росавиация.
"По данным на 23:45 мск: из 186 самолетов, совершивших посадку на запасных аэродромах 6-7 мая из-за ограничений на использование воздушного пространства, в аэропорты первоначального назначения перелетели 165 самолетов (89%)", - говорится в сообщении.
Минтранс и Росавиация продолжают держать на особом контроле работу гражданской авиации в условиях ограничений.
Международный аэропорт Жуковский - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
Аэропорт "Жуковский" возобновил работу после снятия ограничений
00:27
 
Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
 
 
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