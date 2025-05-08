https://ria.ru/20250508/samolety-2015714922.html

Большинство севших на запасных аэродромах самолетов вылетели по назначению

Большинство севших на запасных аэродромах самолетов вылетели по назначению - РИА Новости, 08.05.2025

Большинство севших на запасных аэродромах самолетов вылетели по назначению

В аэропорты первоначального назначения перелетели 165 из 186 самолетов, совершивших посадку на запасных аэродромах 6-7 мая, сообщила Росавиация. РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T00:30:00+03:00

2025-05-08T00:30:00+03:00

2025-05-08T00:30:00+03:00

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. В аэропорты первоначального назначения перелетели 165 из 186 самолетов, совершивших посадку на запасных аэродромах 6-7 мая, сообщила Росавиация. "По данным на 23:45 мск: из 186 самолетов, совершивших посадку на запасных аэродромах 6-7 мая из-за ограничений на использование воздушного пространства, в аэропорты первоначального назначения перелетели 165 самолетов (89%)", - говорится в сообщении. Минтранс и Росавиация продолжают держать на особом контроле работу гражданской авиации в условиях ограничений.

https://ria.ru/20250508/aeroport-2015714724.html

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2025

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федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)