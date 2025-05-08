https://ria.ru/20250508/samolety-2015714922.html
Большинство севших на запасных аэродромах самолетов вылетели по назначению
Большинство севших на запасных аэродромах самолетов вылетели по назначению - РИА Новости, 08.05.2025
Большинство севших на запасных аэродромах самолетов вылетели по назначению
В аэропорты первоначального назначения перелетели 165 из 186 самолетов, совершивших посадку на запасных аэродромах 6-7 мая, сообщила Росавиация. РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T00:30:00+03:00
2025-05-08T00:30:00+03:00
2025-05-08T00:30:00+03:00
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. В аэропорты первоначального назначения перелетели 165 из 186 самолетов, совершивших посадку на запасных аэродромах 6-7 мая, сообщила Росавиация. "По данным на 23:45 мск: из 186 самолетов, совершивших посадку на запасных аэродромах 6-7 мая из-за ограничений на использование воздушного пространства, в аэропорты первоначального назначения перелетели 165 самолетов (89%)", - говорится в сообщении. Минтранс и Росавиация продолжают держать на особом контроле работу гражданской авиации в условиях ограничений.
https://ria.ru/20250508/aeroport-2015714724.html
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федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
Большинство севших на запасных аэродромах самолетов вылетели по назначению
Росавиация: 165 самолетов, севших на запасных аэродромах, вылетели по назначению