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Российский рынок акций в четверг вырос на 0,63 процента

Российский рынок акций в четверг вырос на 0,63 процента - РИА Новости, 08.05.2025

Российский рынок акций в четверг вырос на 0,63 процента

Российский рынок акций за основную торговую сессию четверга вырос на 0,63% за основную сессию и на 0,5% за короткую рабочую неделю, следует из данных Московской РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T19:01:00+03:00

2025-05-08T19:01:00+03:00

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости/Прайм. Российский рынок акций за основную торговую сессию четверга вырос на 0,63% за основную сессию и на 0,5% за короткую рабочую неделю, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 0,63%, до 2 850,93 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,32%, до 1 169,28 пункта, долларовый индекс РТС - на 0,63%, до 1 110,68 пункта. За неделю индекс Мосбиржи поднялся на 0,5%, индекс Мосбиржи в юанях - на 1,9%, индекс РТС - на 1,29%.

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экономика, цены на нефть, московская биржа, ситуация с курсами валют и ценами на нефть, россия