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Священник РПЦ высказался о новом папе Римском - РИА Новости, 08.05.2025
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Религия
 
21:56 08.05.2025
https://ria.ru/20250508/rpts-2015880846.html
Священник РПЦ высказался о новом папе Римском
Священник РПЦ высказался о новом папе Римском - РИА Новости, 08.05.2025
Священник РПЦ высказался о новом папе Римском
Предыдущий папа Римский по имени Лев вошёл в историю как дипломат, а избранное папой имя обычно отражает его политику, рассказал РИА Новости доцент Московской... РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T21:56:00+03:00
2025-05-08T21:56:00+03:00
религия
ватикан
сша
италия
московская духовная академия
папа римский лев xiv
в мире
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Предыдущий папа Римский по имени Лев вошёл в историю как дипломат, а избранное папой имя обычно отражает его политику, рассказал РИА Новости доцент Московской духовной академии, кандидат богословия, служитель столичного храма Воскресения Словущего в Брюсовом переулке священник Антоний Борисов. Конклав в Ватикане избрал в четверг 267-го папу Римского – им стал кардинал Роберт Френсис Прево, он взял имя Лев XIV. Это первый в истории папа - уроженец США. "Имя, избранное папой, как правило отражает его будущую политику. Предыдущий папа по имени Лев – Лев XIII, в миру Винченцо Печчи – занимал Святой престол с 1878 по 1903 год и вошел в историю дипломатом. Он отказывался от компромисса с Италией, в ходе объединения которой в XIX веке было упразднено Папское государство, но зато смог установить добрые отношения с немецким канцлером Бисмарком и Французской республикой", – рассказал агентству Борисов. Лев XIII, добавил Борисов, был первым из пап, кто обратился к анализу острых общественно-политических вопросов. "Его энциклика Rerum novarum была посвящена "рабочему вопросу", и он, защищая частную собственность, призывал к социальной справедливости и улучшению условий труда рабочего класса", – рассказал священнослужитель.
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ватикан, сша, италия, московская духовная академия, папа римский лев xiv, в мире
Религия, Ватикан, США, Италия, Московская духовная академия, Папа римский Лев XIV, В мире
Священник РПЦ высказался о новом папе Римском

Священник РПЦ Борисов: избранное папой имя отражает его политику

© AP Photo / Alessandra TarantinoПапа Римский Лев XIV
Папа Римский Лев XIV - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
© AP Photo / Alessandra Tarantino
Папа Римский Лев XIV. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Предыдущий папа Римский по имени Лев вошёл в историю как дипломат, а избранное папой имя обычно отражает его политику, рассказал РИА Новости доцент Московской духовной академии, кандидат богословия, служитель столичного храма Воскресения Словущего в Брюсовом переулке священник Антоний Борисов.
Конклав в Ватикане избрал в четверг 267-го папу Римского – им стал кардинал Роберт Френсис Прево, он взял имя Лев XIV. Это первый в истории папа - уроженец США.
"Имя, избранное папой, как правило отражает его будущую политику. Предыдущий папа по имени Лев – Лев XIII, в миру Винченцо Печчи – занимал Святой престол с 1878 по 1903 год и вошел в историю дипломатом. Он отказывался от компромисса с Италией, в ходе объединения которой в XIX веке было упразднено Папское государство, но зато смог установить добрые отношения с немецким канцлером Бисмарком и Французской республикой", – рассказал агентству Борисов.
Лев XIII, добавил Борисов, был первым из пап, кто обратился к анализу острых общественно-политических вопросов.
"Его энциклика Rerum novarum была посвящена "рабочему вопросу", и он, защищая частную собственность, призывал к социальной справедливости и улучшению условий труда рабочего класса", – рассказал священнослужитель.
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РелигияВатиканСШАИталияМосковская духовная академияПапа римский Лев XIVВ мире
 
 
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