https://ria.ru/20250508/rossiya-2015874480.html

Медведев призвал не давать выступать людям с антироссийской позицией

Медведев призвал не давать выступать людям с антироссийской позицией - РИА Новости, 08.05.2025

Медведев призвал не давать выступать людям с антироссийской позицией

Нельзя давать площадки для раскрутки россиянам, которые уезжали из страны и занимали активную антироссийскую позицию, сказал председатель "Единой России"... РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T21:10:00+03:00

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дмитрий медведев

единая россия

россия

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Нельзя давать площадки для раскрутки россиянам, которые уезжали из страны и занимали активную антироссийскую позицию, сказал председатель "Единой России" Дмитрий Медведев на встрече с писателями и поэтами, которые создают произведения о спецоперации. "Мы далеко не всех, наверное, кто уехал, должны превращать в монстров. Но если эти люди занимали активную антипатриотическую, антироссийскую позицию, то залы им давать нельзя", - сказал Медведев. Медведев отметил, что говорит даже не об иноагентах, а просто о тех, кто высказывался против своей страны. "Вот на это власти и партия тоже должны обращать внимание. Почему мы должны им помогать? Если они преступление не совершили, то, пожалуйста, вернулись – и пусть живут. Никто их не преследует. Но помогать им, раскручивать – это абсолютно неприемлемо", - подчеркнул Медведев.

https://ria.ru/20250508/medvedev-2015856918.html

https://ria.ru/20250508/svo-2015837973.html

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дмитрий медведев, единая россия, россия