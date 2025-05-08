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Медведев призвал не давать выступать людям с антироссийской позицией
Медведев призвал не давать выступать людям с антироссийской позицией - РИА Новости, 08.05.2025
Медведев призвал не давать выступать людям с антироссийской позицией
Нельзя давать площадки для раскрутки россиянам, которые уезжали из страны и занимали активную антироссийскую позицию, сказал председатель "Единой России"... РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T21:10:00+03:00
2025-05-08T21:10:00+03:00
2025-05-08T21:10:00+03:00
дмитрий медведев
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Нельзя давать площадки для раскрутки россиянам, которые уезжали из страны и занимали активную антироссийскую позицию, сказал председатель "Единой России" Дмитрий Медведев на встрече с писателями и поэтами, которые создают произведения о спецоперации. "Мы далеко не всех, наверное, кто уехал, должны превращать в монстров. Но если эти люди занимали активную антипатриотическую, антироссийскую позицию, то залы им давать нельзя", - сказал Медведев. Медведев отметил, что говорит даже не об иноагентах, а просто о тех, кто высказывался против своей страны. "Вот на это власти и партия тоже должны обращать внимание. Почему мы должны им помогать? Если они преступление не совершили, то, пожалуйста, вернулись – и пусть живут. Никто их не преследует. Но помогать им, раскручивать – это абсолютно неприемлемо", - подчеркнул Медведев.
https://ria.ru/20250508/medvedev-2015856918.html
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дмитрий медведев, единая россия, россия
Дмитрий Медведев, Единая Россия, Россия
Медведев призвал не давать выступать людям с антироссийской позицией
Медведев призвал не давать выступать артистам с антироссийской позицией