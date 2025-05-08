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Вьетнам выступил за укрепление Россией роли в мировой архитектуре - РИА Новости, 08.05.2025
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18:49 08.05.2025 (обновлено: 19:06 08.05.2025)
https://ria.ru/20250508/rossiya-2015846037.html
Вьетнам выступил за укрепление Россией роли в мировой архитектуре
Вьетнам выступил за укрепление Россией роли в мировой архитектуре - РИА Новости, 08.05.2025
Вьетнам выступил за укрепление Россией роли в мировой архитектуре
Вьетнам выступает за укрепление Россией роли в мировой архитектуре, хочет открыть новую эпоху отношений с РФ, заявил генсек ЦК Компартии Вьетнама То Лам в ходе... РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T18:49:00+03:00
2025-05-08T19:06:00+03:00
россия
вьетнам
москва
то лам
михаил мишустин
владимир путин
в мире
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МОСКВА, 8 мая - РИА новости. Вьетнам выступает за укрепление Россией роли в мировой архитектуре, хочет открыть новую эпоху отношений с РФ, заявил генсек ЦК Компартии Вьетнама То Лам в ходе встречи с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. "Вьетнам выступает за то, чтобы Россия стабильно развивалась и укрепила свою роль в мировой архитектуре. Мой визит в Россию сегодня нацелен на то, чтобы подтвердить наше большое внимание всеобъемлющему стратегическому партнёрства. Мы помним хорошее прошлое и хотим нацелиться на сотрудничество между нашими странами, стремясь к новой эпохе и процветанию наших стран", - сказал вьетнамский политик. По его словам, визит президента РФ Владимира Путина во Вьетнам в 2024 году и премьер-министра Мишустина в начале 2025 года, как и визиты вьетнамских официальных лиц в Россию, внесли большой вклад в активизацию сотрудничества и реализацию проектов двух стран. Также То Лам поблагодарил российскую сторону за высокую оценку отношений с Вьетнамом, добавив, что Ханой следит за развитием России.
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россия, вьетнам, москва, то лам, михаил мишустин, владимир путин, в мире
Россия, Вьетнам, Москва, То Лам, Михаил Мишустин, Владимир Путин, В мире
Вьетнам выступил за укрепление Россией роли в мировой архитектуре

Генсек ЦК КПВ То Лам: Вьетнам хочет открыть новую эпоху отношений с Россией

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкГенеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама То Лам во время встречи с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным. 8 мая 2025
Генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама То Лам во время встречи с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным. 8 мая 2025 - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама То Лам во время встречи с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным. 8 мая 2025
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МОСКВА, 8 мая - РИА новости. Вьетнам выступает за укрепление Россией роли в мировой архитектуре, хочет открыть новую эпоху отношений с РФ, заявил генсек ЦК Компартии Вьетнама То Лам в ходе встречи с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.
"Вьетнам выступает за то, чтобы Россия стабильно развивалась и укрепила свою роль в мировой архитектуре. Мой визит в Россию сегодня нацелен на то, чтобы подтвердить наше большое внимание всеобъемлющему стратегическому партнёрства. Мы помним хорошее прошлое и хотим нацелиться на сотрудничество между нашими странами, стремясь к новой эпохе и процветанию наших стран", - сказал вьетнамский политик.
По его словам, визит президента РФ Владимира Путина во Вьетнам в 2024 году и премьер-министра Мишустина в начале 2025 года, как и визиты вьетнамских официальных лиц в Россию, внесли большой вклад в активизацию сотрудничества и реализацию проектов двух стран.
Также То Лам поблагодарил российскую сторону за высокую оценку отношений с Вьетнамом, добавив, что Ханой следит за развитием России.
Продолжение общения лидеров России и Китая в неформальной обстановке - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
Путин и Си Цзиньпин начали встречу тет-а-тет
Вчера, 16:47
 
РоссияВьетнамМоскваТо ЛамМихаил МишустинВладимир ПутинВ мире
 
 
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