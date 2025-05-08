Вьетнам выступил за укрепление Россией роли в мировой архитектуре
Генсек ЦК КПВ То Лам: Вьетнам хочет открыть новую эпоху отношений с Россией
© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкГенеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама То Лам во время встречи с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным. 8 мая 2025
Генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама То Лам во время встречи с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным. 8 мая 2025
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МОСКВА, 8 мая - РИА новости. Вьетнам выступает за укрепление Россией роли в мировой архитектуре, хочет открыть новую эпоху отношений с РФ, заявил генсек ЦК Компартии Вьетнама То Лам в ходе встречи с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.
"Вьетнам выступает за то, чтобы Россия стабильно развивалась и укрепила свою роль в мировой архитектуре. Мой визит в Россию сегодня нацелен на то, чтобы подтвердить наше большое внимание всеобъемлющему стратегическому партнёрства. Мы помним хорошее прошлое и хотим нацелиться на сотрудничество между нашими странами, стремясь к новой эпохе и процветанию наших стран", - сказал вьетнамский политик.
По его словам, визит президента РФ Владимира Путина во Вьетнам в 2024 году и премьер-министра Мишустина в начале 2025 года, как и визиты вьетнамских официальных лиц в Россию, внесли большой вклад в активизацию сотрудничества и реализацию проектов двух стран.
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