https://ria.ru/20250508/rossiya-2015846037.html

Вьетнам выступил за укрепление Россией роли в мировой архитектуре

Вьетнам выступил за укрепление Россией роли в мировой архитектуре - РИА Новости, 08.05.2025

Вьетнам выступил за укрепление Россией роли в мировой архитектуре

Вьетнам выступает за укрепление Россией роли в мировой архитектуре, хочет открыть новую эпоху отношений с РФ, заявил генсек ЦК Компартии Вьетнама То Лам в ходе... РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T18:49:00+03:00

2025-05-08T18:49:00+03:00

2025-05-08T19:06:00+03:00

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МОСКВА, 8 мая - РИА новости. Вьетнам выступает за укрепление Россией роли в мировой архитектуре, хочет открыть новую эпоху отношений с РФ, заявил генсек ЦК Компартии Вьетнама То Лам в ходе встречи с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. "Вьетнам выступает за то, чтобы Россия стабильно развивалась и укрепила свою роль в мировой архитектуре. Мой визит в Россию сегодня нацелен на то, чтобы подтвердить наше большое внимание всеобъемлющему стратегическому партнёрства. Мы помним хорошее прошлое и хотим нацелиться на сотрудничество между нашими странами, стремясь к новой эпохе и процветанию наших стран", - сказал вьетнамский политик. По его словам, визит президента РФ Владимира Путина во Вьетнам в 2024 году и премьер-министра Мишустина в начале 2025 года, как и визиты вьетнамских официальных лиц в Россию, внесли большой вклад в активизацию сотрудничества и реализацию проектов двух стран. Также То Лам поблагодарил российскую сторону за высокую оценку отношений с Вьетнамом, добавив, что Ханой следит за развитием России.

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россия, вьетнам, москва, то лам, михаил мишустин, владимир путин, в мире