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Россия и КНР высказались о шагах предотвращения конфликтов в мире - РИА Новости, 08.05.2025
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17:08 08.05.2025 (обновлено: 17:17 08.05.2025)
https://ria.ru/20250508/rossiya-2015823761.html
Россия и КНР высказались о шагах предотвращения конфликтов в мире
Россия и КНР высказались о шагах предотвращения конфликтов в мире - РИА Новости, 08.05.2025
Россия и КНР высказались о шагах предотвращения конфликтов в мире
Шаги по предотвращению конфликтов должны иметь приоритет над попытками "управлять" конфронтацией и эскалацией, говорится в совместном заявлении РФ и КНР. РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T17:08:00+03:00
2025-05-08T17:17:00+03:00
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Шаги по предотвращению конфликтов должны иметь приоритет над попытками "управлять" конфронтацией и эскалацией, говорится в совместном заявлении РФ и КНР. Совместное заявление РФ и КНР по глобальной стратегической стабильности опубликовано на сайте Кремля. "Стороны убеждены, что превентивные шаги по предотвращению кризисов и конфликтов должны иметь приоритет над попытками "управлять" конфронтацией и ее эскалацией, а совместные усилия ядерных государств по снижению стратегических рисков не смогут быть устойчивыми и по-настоящему эффективными, если не будут исключены посягательства кого-либо из участников таких усилий на коренные интересы безопасности других участников", - сказано в документе.
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в мире, россия, китай
В мире, Россия, Китай
Россия и КНР высказались о шагах предотвращения конфликтов в мире

РФ и КНР: превентивные шаги по предотвращению конфликтов должны иметь приоритет

© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Шаги по предотвращению конфликтов должны иметь приоритет над попытками "управлять" конфронтацией и эскалацией, говорится в совместном заявлении РФ и КНР.
Совместное заявление РФ и КНР по глобальной стратегической стабильности опубликовано на сайте Кремля.
"Стороны убеждены, что превентивные шаги по предотвращению кризисов и конфликтов должны иметь приоритет над попытками "управлять" конфронтацией и ее эскалацией, а совместные усилия ядерных государств по снижению стратегических рисков не смогут быть устойчивыми и по-настоящему эффективными, если не будут исключены посягательства кого-либо из участников таких усилий на коренные интересы безопасности других участников", - сказано в документе.
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