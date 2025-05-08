https://ria.ru/20250508/rossiya-2015823761.html

Россия и КНР высказались о шагах предотвращения конфликтов в мире

Россия и КНР высказались о шагах предотвращения конфликтов в мире - РИА Новости, 08.05.2025

Россия и КНР высказались о шагах предотвращения конфликтов в мире

Шаги по предотвращению конфликтов должны иметь приоритет над попытками "управлять" конфронтацией и эскалацией, говорится в совместном заявлении РФ и КНР. РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T17:08:00+03:00

2025-05-08T17:08:00+03:00

2025-05-08T17:17:00+03:00

в мире

россия

китай

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/08/2015751248_0:148:3376:2047_1920x0_80_0_0_e0fbd0eabdc9081e9ef6f724b4f63112.jpg

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Шаги по предотвращению конфликтов должны иметь приоритет над попытками "управлять" конфронтацией и эскалацией, говорится в совместном заявлении РФ и КНР. Совместное заявление РФ и КНР по глобальной стратегической стабильности опубликовано на сайте Кремля. "Стороны убеждены, что превентивные шаги по предотвращению кризисов и конфликтов должны иметь приоритет над попытками "управлять" конфронтацией и ее эскалацией, а совместные усилия ядерных государств по снижению стратегических рисков не смогут быть устойчивыми и по-настоящему эффективными, если не будут исключены посягательства кого-либо из участников таких усилий на коренные интересы безопасности других участников", - сказано в документе.

https://ria.ru/20250508/rossija-2015816211.html

россия

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, китай