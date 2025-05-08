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Лихачев оценил сотрудничество России и Китая в сфере мирного атома
Лихачев оценил сотрудничество России и Китая в сфере мирного атома - РИА Новости, 08.05.2025
Лихачев оценил сотрудничество России и Китая в сфере мирного атома
Россия и Китай беспрецедентно глубоко и доверительно сотрудничают в сфере мирного атома, нигде больше нет аналогов такого партнерства, заявил генеральный... РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T16:57:00+03:00
2025-05-08T16:57:00+03:00
2025-05-08T16:57:00+03:00
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алексей лихачев
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Россия и Китай беспрецедентно глубоко и доверительно сотрудничают в сфере мирного атома, нигде больше нет аналогов такого партнерства, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев. "Четыре энергоблока уже работают в Китае. Энергоблоки российского дизайна, это ВВЭР-1000, демонстрируют одни из лучших экономических показателей. Еще четыре строятся, плюс мы завершили поставку еще на один реактор, реактор на быстрых нейтронах, и взаимодействуем в сфере технологий - имеется в виду и космос, и поставка медицинских изотопов, и научные исследования. Подписана большая программа по четвертому поколению атомной энергетики, это реакторы на быстрых нейтронах и замыкание топливного цикла", - сказал Лихачев в эфире телеканала "Россия 24". "Поэтому можно смело, без всякого преувеличения, сказать, что Россия и Китай беспрецедентно глубоко и доверительно сотрудничают в сфере мирного атома, и никаких других аналогов в мире нет - такой глубины и такой широты сотрудничества", - подчеркнул Лихачев.
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китай, россия, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", ввэр-1000, в мире
Китай, Россия, Алексей Лихачев, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", ВВЭР-1000, В мире
Лихачев оценил сотрудничество России и Китая в сфере мирного атома
Лихачев: Россия и Китай беспрецедентно тесно сотрудничают в сфере мирного атома