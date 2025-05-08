https://ria.ru/20250508/rossiya-2015821929.html

Лихачев оценил сотрудничество России и Китая в сфере мирного атома

Лихачев оценил сотрудничество России и Китая в сфере мирного атома - РИА Новости, 08.05.2025

Лихачев оценил сотрудничество России и Китая в сфере мирного атома

Россия и Китай беспрецедентно глубоко и доверительно сотрудничают в сфере мирного атома, нигде больше нет аналогов такого партнерства, заявил генеральный... РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T16:57:00+03:00

2025-05-08T16:57:00+03:00

2025-05-08T16:57:00+03:00

китай

россия

алексей лихачев

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

ввэр-1000

в мире

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Россия и Китай беспрецедентно глубоко и доверительно сотрудничают в сфере мирного атома, нигде больше нет аналогов такого партнерства, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев. "Четыре энергоблока уже работают в Китае. Энергоблоки российского дизайна, это ВВЭР-1000, демонстрируют одни из лучших экономических показателей. Еще четыре строятся, плюс мы завершили поставку еще на один реактор, реактор на быстрых нейтронах, и взаимодействуем в сфере технологий - имеется в виду и космос, и поставка медицинских изотопов, и научные исследования. Подписана большая программа по четвертому поколению атомной энергетики, это реакторы на быстрых нейтронах и замыкание топливного цикла", - сказал Лихачев в эфире телеканала "Россия 24". "Поэтому можно смело, без всякого преувеличения, сказать, что Россия и Китай беспрецедентно глубоко и доверительно сотрудничают в сфере мирного атома, и никаких других аналогов в мире нет - такой глубины и такой широты сотрудничества", - подчеркнул Лихачев.

https://ria.ru/20250508/rossija-2015820646.html

китай

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китай, россия, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", ввэр-1000, в мире