https://ria.ru/20250508/rossiya-2015811411.html
Россия и Китай выступили за неразмещение оружия в космосе
Россия и Китай выступили за неразмещение оружия в космосе - РИА Новости, 08.05.2025
Россия и Китай выступили за неразмещение оружия в космосе
Россия и Китай выступили за то, чтобы все страны обязались не размещать первыми оружие в космосе. РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T16:07:00+03:00
2025-05-08T16:07:00+03:00
2025-05-08T16:07:00+03:00
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Россия и Китай выступили за то, чтобы все страны обязались не размещать первыми оружие в космосе. Совместное заявление РФ и КНР по глобальной стратегической стабильности опубликовано на сайте Кремля. "Стороны выступают за глобализацию международной инициативы/политического обязательства о неразмещении первыми оружия в космосе в целях укрепления международного мира, обеспечения равной и неделимой безопасности для всех, а также повышения предсказуемости и устойчивости деятельности государств по исследованию и использованию космического пространства в мирных целях", - говорится в заявлении.
https://ria.ru/20250508/biooruzhie-2015809706.html
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россия, китай, в мире
Россия и Китай выступили за неразмещение оружия в космосе
Россия и Китай призвали все страны не размещать первыми оружие в космосе