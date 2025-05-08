https://ria.ru/20250508/rossiya-2015809440.html

Россия и КНР высказались о борьбе с химическим терроризмом

Россия и КНР высказались о борьбе с химическим терроризмом - РИА Новости, 08.05.2025

Россия и КНР высказались о борьбе с химическим терроризмом

Москва и Пекин выступают за выработку международной конвенции о борьбе с актами химического и биологического терроризма, говорится в опубликованном в четверг на РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T16:00:00+03:00

2025-05-08T16:00:00+03:00

2025-05-08T17:28:00+03:00

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Москва и Пекин выступают за выработку международной конвенции о борьбе с актами химического и биологического терроризма, говорится в опубликованном в четверг на сайте Кремля совместном заявлении РФ и КНР по глобальной стратегической стабильности."Стороны отмечают актуальность многосторонних усилий по предотвращению химического терроризма и выступают за выработку на Конференции по разоружению в Женеве международной конвенции о борьбе с актами химического и биологического терроризма", - говорится в документе.

https://ria.ru/20250508/rossija-2015824889.html

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россия, в мире, москва, пекин