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Россия и КНР высказались о борьбе с химическим терроризмом - РИА Новости, 08.05.2025
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16:00 08.05.2025 (обновлено: 17:28 08.05.2025)
https://ria.ru/20250508/rossiya-2015809440.html
Россия и КНР высказались о борьбе с химическим терроризмом
Россия и КНР высказались о борьбе с химическим терроризмом - РИА Новости, 08.05.2025
Россия и КНР высказались о борьбе с химическим терроризмом
Москва и Пекин выступают за выработку международной конвенции о борьбе с актами химического и биологического терроризма, говорится в опубликованном в четверг на РИА Новости, 08.05.2025
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россия
в мире
москва
пекин
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Москва и Пекин выступают за выработку международной конвенции о борьбе с актами химического и биологического терроризма, говорится в опубликованном в четверг на сайте Кремля совместном заявлении РФ и КНР по глобальной стратегической стабильности."Стороны отмечают актуальность многосторонних усилий по предотвращению химического терроризма и выступают за выработку на Конференции по разоружению в Женеве международной конвенции о борьбе с актами химического и биологического терроризма", - говорится в документе.
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россия, в мире, москва, пекин
Россия, В мире, Москва, Пекин
Россия и КНР высказались о борьбе с химическим терроризмом

Россия и КНР выступили за создание конвенции по борьбе с химическим терроризмом

© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкУчастники российско-китайских переговоров
Участники российско-китайских переговоров - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Участники российско-китайских переговоров
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Москва и Пекин выступают за выработку международной конвенции о борьбе с актами химического и биологического терроризма, говорится в опубликованном в четверг на сайте Кремля совместном заявлении РФ и КНР по глобальной стратегической стабильности.
"Стороны отмечают актуальность многосторонних усилий по предотвращению химического терроризма и выступают за выработку на Конференции по разоружению в Женеве международной конвенции о борьбе с актами химического и биологического терроризма", - говорится в документе.
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на церемонии обмена документами по итогам российско-китайских переговоров - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
Россия и КНР выступили против злоупотреблений таможенными тарифами
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