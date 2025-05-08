https://ria.ru/20250508/rossiya-2015809440.html
Россия и КНР высказались о борьбе с химическим терроризмом
Россия и КНР высказались о борьбе с химическим терроризмом - РИА Новости, 08.05.2025
Россия и КНР высказались о борьбе с химическим терроризмом
Москва и Пекин выступают за выработку международной конвенции о борьбе с актами химического и биологического терроризма, говорится в опубликованном в четверг на РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T16:00:00+03:00
2025-05-08T16:00:00+03:00
2025-05-08T17:28:00+03:00
россия
в мире
москва
пекин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/08/2015806599_0:319:3074:2048_1920x0_80_0_0_5a4848428e72ae0907af5b18443a6c0b.jpg
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Москва и Пекин выступают за выработку международной конвенции о борьбе с актами химического и биологического терроризма, говорится в опубликованном в четверг на сайте Кремля совместном заявлении РФ и КНР по глобальной стратегической стабильности."Стороны отмечают актуальность многосторонних усилий по предотвращению химического терроризма и выступают за выработку на Конференции по разоружению в Женеве международной конвенции о борьбе с актами химического и биологического терроризма", - говорится в документе.
https://ria.ru/20250508/rossija-2015824889.html
россия
москва
пекин
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/08/2015806599_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b05f98eb59b3aedaccda39441613bab0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, в мире, москва, пекин
Россия, В мире, Москва, Пекин
Россия и КНР высказались о борьбе с химическим терроризмом
Россия и КНР выступили за создание конвенции по борьбе с химическим терроризмом