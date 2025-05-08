Россия и КНР призвали отказаться от санкций в отношении КНДР
Россия и КНР призвали отказаться от санкций и силового давления в отношении КНДР
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Россия и КНР призвали страны отказаться от санкций и силового давления в отношении КНДР.
Совместное заявление РФ и КНР о дальнейшем углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху в ознаменование 80-летия Победы Советского Союза в Великой Отечественной войне, Победы китайского народа в Войне сопротивления японской агрессии и образования Организации Объединенных Наций опубликовано на сайте Кремля.
"Стороны выступают за всемерное продвижение комплексного урегулирования проблем Корейского полуострова исключительно политико-дипломатическими средствами. Стороны настойчиво призывают соответствующие государства отказаться от политики односторонних принудительных мер и силового давления в отношении Корейской Народно-Демократической Республики, а также от курса на милитаризацию региона Северо-Восточной Азии и провоцирование там конфронтации, предпринять практические шаги, направленные на разрядку напряженности и устранение угрозы вооруженных инцидентов и масштабных военных конфликтов на Корейском полуострове", - говорится в документе.