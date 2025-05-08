https://ria.ru/20250508/rossiya-2015802402.html

Россия и КНР призвали отказаться от санкций в отношении КНДР

Россия и КНР призвали отказаться от санкций в отношении КНДР - РИА Новости, 08.05.2025

Россия и КНР призвали отказаться от санкций в отношении КНДР

Россия и КНР призвали страны отказаться от санкций и силового давления в отношении КНДР. РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T15:32:00+03:00

2025-05-08T15:32:00+03:00

2025-05-08T16:30:00+03:00

россия

в мире

китай

корейский полуостров

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Россия и КНР призвали страны отказаться от санкций и силового давления в отношении КНДР.Совместное заявление РФ и КНР о дальнейшем углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху в ознаменование 80-летия Победы Советского Союза в Великой Отечественной войне, Победы китайского народа в Войне сопротивления японской агрессии и образования Организации Объединенных Наций опубликовано на сайте Кремля."Стороны выступают за всемерное продвижение комплексного урегулирования проблем Корейского полуострова исключительно политико-дипломатическими средствами. Стороны настойчиво призывают соответствующие государства отказаться от политики односторонних принудительных мер и силового давления в отношении Корейской Народно-Демократической Республики, а также от курса на милитаризацию региона Северо-Восточной Азии и провоцирование там конфронтации, предпринять практические шаги, направленные на разрядку напряженности и устранение угрозы вооруженных инцидентов и масштабных военных конфликтов на Корейском полуострове", - говорится в документе.

https://ria.ru/20250508/rossija-2015815968.html

россия

китай

корейский полуостров

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россия, в мире, китай, корейский полуостров