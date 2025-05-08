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Россия и КНР высказались о решении иранского вопроса - РИА Новости, 08.05.2025
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15:18 08.05.2025 (обновлено: 15:34 08.05.2025)
https://ria.ru/20250508/rossiya-2015799314.html
Россия и КНР высказались о решении иранского вопроса
Россия и КНР высказались о решении иранского вопроса - РИА Новости, 08.05.2025
Россия и КНР высказались о решении иранского вопроса
Урегулирование вопроса иранского ядерного досье должно учитывать разумные озабоченности всех участников процесса, говорится в совместном заявлении РФ и КНР. РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T15:18:00+03:00
2025-05-08T15:34:00+03:00
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Урегулирование вопроса иранского ядерного досье должно учитывать разумные озабоченности всех участников процесса, говорится в совместном заявлении РФ и КНР.Совместное заявление РФ и КНР о дальнейшем углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху в ознаменование 80-летия Победы Советского Союза в Великой Отечественной войне, Победы китайского народа в Войне сопротивления японской агрессии и образования Организации Объединенных Наций опубликовано на сайте Кремля."Россия и Китай призывают вовлеченные стороны (в урегулирование вокруг иранской ядерной программы - ред.) к мирному разрешению противоречий политико-дипломатическими средствами, отмечая необходимость на практике отстаивать авторитет Договора о нераспространении ядерного оружия, руководствоваться целями как ядерного нераспространения, так и мирного использования атомной энергии, с тем чтобы путем диалога и переговоров выйти на решение, учитывающее разумные озабоченности всех участников процесса. Россия и Китай убеждены, что вовлеченные стороны не должны допускать эскалации, прибегать к необоснованным мерам военного характера и нелегитимным односторонним принудительным мерам", - говорится в заявлении.
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в мире, россия, китай, иран
В мире, Россия, Китай, Иран
Россия и КНР высказались о решении иранского вопроса

Россия и КНР: важно учитывать интересы всех участников иранского вопроса

© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время российско-китайских переговоров
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время российско-китайских переговоров - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости
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Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время российско-китайских переговоров
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Урегулирование вопроса иранского ядерного досье должно учитывать разумные озабоченности всех участников процесса, говорится в совместном заявлении РФ и КНР.
Совместное заявление РФ и КНР о дальнейшем углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху в ознаменование 80-летия Победы Советского Союза в Великой Отечественной войне, Победы китайского народа в Войне сопротивления японской агрессии и образования Организации Объединенных Наций опубликовано на сайте Кремля.
"Россия и Китай призывают вовлеченные стороны (в урегулирование вокруг иранской ядерной программы - ред.) к мирному разрешению противоречий политико-дипломатическими средствами, отмечая необходимость на практике отстаивать авторитет Договора о нераспространении ядерного оружия, руководствоваться целями как ядерного нераспространения, так и мирного использования атомной энергии, с тем чтобы путем диалога и переговоров выйти на решение, учитывающее разумные озабоченности всех участников процесса. Россия и Китай убеждены, что вовлеченные стороны не должны допускать эскалации, прибегать к необоснованным мерам военного характера и нелегитимным односторонним принудительным мерам", - говорится в заявлении.
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
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