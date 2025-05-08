Россия и КНР высказались о решении иранского вопроса
Россия и КНР: важно учитывать интересы всех участников иранского вопроса
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время российско-китайских переговоров
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время российско-китайских переговоров
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Урегулирование вопроса иранского ядерного досье должно учитывать разумные озабоченности всех участников процесса, говорится в совместном заявлении РФ и КНР.
Совместное заявление РФ и КНР о дальнейшем углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху в ознаменование 80-летия Победы Советского Союза в Великой Отечественной войне, Победы китайского народа в Войне сопротивления японской агрессии и образования Организации Объединенных Наций опубликовано на сайте Кремля.
"Россия и Китай призывают вовлеченные стороны (в урегулирование вокруг иранской ядерной программы - ред.) к мирному разрешению противоречий политико-дипломатическими средствами, отмечая необходимость на практике отстаивать авторитет Договора о нераспространении ядерного оружия, руководствоваться целями как ядерного нераспространения, так и мирного использования атомной энергии, с тем чтобы путем диалога и переговоров выйти на решение, учитывающее разумные озабоченности всех участников процесса. Россия и Китай убеждены, что вовлеченные стороны не должны допускать эскалации, прибегать к необоснованным мерам военного характера и нелегитимным односторонним принудительным мерам", - говорится в заявлении.