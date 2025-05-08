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Россия и КНР подписали план действий в области кинопроизводства - РИА Новости, 08.05.2025
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
14:11 08.05.2025 (обновлено: 16:13 08.05.2025)
https://ria.ru/20250508/rossiya-2015784438.html
Россия и КНР подписали план действий в области кинопроизводства
Россия и КНР подписали план действий в области кинопроизводства - РИА Новости, 08.05.2025
Россия и КНР подписали план действий в области кинопроизводства
Россия и Китай подписали план действий в области совместного кинопроизводства. РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T14:11:00+03:00
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культура
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Россия и Китай подписали план действий в области совместного кинопроизводства."Министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова и генеральный директор медиакорпорации Китая Шэнь Хайсюн подписали план действий в области совместного кинопроизводства между министерством культуры Российской Федерации и государственным управлением Китайской Народной Республики по делам кинематографии до 2030 года", - сказал ведущий на церемонии обмена подписанными документами.
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россия, китай, ольга любимова, шэнь хайсюн, в мире
Россия, Культура, Китай, Ольга Любимова, Шэнь Хайсюн, В мире
Россия и КНР подписали план действий в области кинопроизводства

Россия и КНР подписали план действий в области совместного кинопроизводства

© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкМинистр культуры РФ Ольга Любимова и генеральный директор Медиакорпорации Китая Шэнь Хайсюн на церемонии обмена документами по итогам российско-китайских переговоров. 8 мая 2025
Министр культуры РФ Ольга Любимова и генеральный директор Медиакорпорации Китая Шэнь Хайсюн на церемонии обмена документами по итогам российско-китайских переговоров. 8 мая 2025 - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости
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Министр культуры РФ Ольга Любимова и генеральный директор Медиакорпорации Китая Шэнь Хайсюн на церемонии обмена документами по итогам российско-китайских переговоров. 8 мая 2025
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Россия и Китай подписали план действий в области совместного кинопроизводства.
"Министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова и генеральный директор медиакорпорации Китая Шэнь Хайсюн подписали план действий в области совместного кинопроизводства между министерством культуры Российской Федерации и государственным управлением Китайской Народной Республики по делам кинематографии до 2030 года", - сказал ведущий на церемонии обмена подписанными документами.
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