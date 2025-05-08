https://ria.ru/20250508/rossiya-2015784438.html

Россия и КНР подписали план действий в области кинопроизводства

Россия и КНР подписали план действий в области кинопроизводства - РИА Новости, 08.05.2025

Россия и КНР подписали план действий в области кинопроизводства

Россия и Китай подписали план действий в области совместного кинопроизводства. РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T14:11:00+03:00

2025-05-08T14:11:00+03:00

2025-05-08T16:13:00+03:00

россия

культура

китай

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шэнь хайсюн

в мире

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Россия и Китай подписали план действий в области совместного кинопроизводства."Министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова и генеральный директор медиакорпорации Китая Шэнь Хайсюн подписали план действий в области совместного кинопроизводства между министерством культуры Российской Федерации и государственным управлением Китайской Народной Республики по делам кинематографии до 2030 года", - сказал ведущий на церемонии обмена подписанными документами.

https://ria.ru/20250508/putin-2015786180.html

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россия, китай, ольга любимова, шэнь хайсюн, в мире