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Группировка "Запад" до начала перемирия заняла выгодные позиции
Группировка "Запад" до начала перемирия заняла выгодные позиции - РИА Новости, 08.05.2025
Группировка "Запад" до начала перемирия заняла выгодные позиции
Российская группировка "Запад" до начала перемирия нанесла поражение четырём украинским бригадам, противник потерял до 235 военнослужащих, сообщили в Минобороны РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T13:21:00+03:00
2025-05-08T13:21:00+03:00
2025-05-08T13:41:00+03:00
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Российская группировка "Запад" до начала перемирия нанесла поражение четырём украинским бригадам, противник потерял до 235 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."До начала действия перемирия... Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и бригады нацгвардии", - говорится в сводке российского ведомства.Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Редкодуб, Кировск, Торское, Ямполь Донецкой Народной Республики, Паламаревка и Купянск Харьковской области."ВСУ потеряли до 235 военнослужащих, три боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортер М113 производства США, восемь пикапов, четыре артиллерийских орудия, включая два производства НАТО, а также две станции радиоэлектронной борьбы", - добавили в Минобороны РФ.
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россия, сша, харьковская область, вооруженные силы украины, нато, министерство обороны рф (минобороны рф)
Россия, Специальная военная операция на Украине, США, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, НАТО, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Группировка "Запад" до начала перемирия заняла выгодные позиции
МО: группировка "Запад" до начала перемирия заняла выгодные позиции