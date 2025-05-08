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Группировка "Запад" до начала перемирия заняла выгодные позиции

Группировка "Запад" до начала перемирия заняла выгодные позиции - РИА Новости, 08.05.2025

Группировка "Запад" до начала перемирия заняла выгодные позиции

Российская группировка "Запад" до начала перемирия нанесла поражение четырём украинским бригадам, противник потерял до 235 военнослужащих, сообщили в Минобороны РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T13:21:00+03:00

2025-05-08T13:21:00+03:00

2025-05-08T13:41:00+03:00

россия

специальная военная операция на украине

сша

харьковская область

вооруженные силы украины

нато

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Российская группировка "Запад" до начала перемирия нанесла поражение четырём украинским бригадам, противник потерял до 235 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."До начала действия перемирия... Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и бригады нацгвардии", - говорится в сводке российского ведомства.Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Редкодуб, Кировск, Торское, Ямполь Донецкой Народной Республики, Паламаревка и Купянск Харьковской области."ВСУ потеряли до 235 военнослужащих, три боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортер М113 производства США, восемь пикапов, четыре артиллерийских орудия, включая два производства НАТО, а также две станции радиоэлектронной борьбы", - добавили в Минобороны РФ.

россия

сша

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россия, сша, харьковская область, вооруженные силы украины, нато, министерство обороны рф (минобороны рф)