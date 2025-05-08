https://ria.ru/20250508/rossiya-2015773274.html

Россия рассчитывает сохранить лидерство по экспорту пшеницы, заявила Лут

Россия рассчитывает сохранить лидерство по экспорту пшеницы, заявила Лут - РИА Новости, 08.05.2025

Россия рассчитывает сохранить лидерство по экспорту пшеницы, заявила Лут

Россия рассчитывает сохранить первое место в мире по экспорту пшеницы и вывезти за год больше рекордных 54 миллионов тонн этого зерна, сообщила журналистам... РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T12:56:00+03:00

2025-05-08T12:56:00+03:00

2025-05-08T12:56:00+03:00

россия

оксана лут

экономика

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Россия рассчитывает сохранить первое место в мире по экспорту пшеницы и вывезти за год больше рекордных 54 миллионов тонн этого зерна, сообщила журналистам глава министерства сельского хозяйства страны Оксана Лут. "Да, мы надеемся. У нас по итогам сезона мы ожидаем его сохранить. Дальше все будет зависеть от урожая, про который мы узнаем чуть позже, после завершения сезона", - сказала она, отвечая на вопрос, планируется ли сохранить первое место в мире по экспорту пшеницы. "У нас перспективы, безусловно, есть, до 2030 года мы должны очень много экспортировать", - добавила Лут, комментируя наличие перспектив побить рекорд по экспорту в 54 миллиона тонн пшеницы. В феврале министерство сообщило, что за 2023-2024 сельхозсезон на внешние рынки было поставлено 72 миллиона тонн зерна, в том числе 54 миллиона тонн пшеницы - это рекорд за всю историю России.

https://ria.ru/20250508/es-2015772690.html

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россия, оксана лут, экономика