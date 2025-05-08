https://ria.ru/20250508/rossija-2015877546.html

Полянский высказался о сокращении финансирования гумпомощи ООН

Полянский высказался о сокращении финансирования гумпомощи ООН - РИА Новости, 08.05.2025

Полянский высказался о сокращении финансирования гумпомощи ООН

РФ обеспокоена сокращением финансирования международных программ гуманитарной помощи, такие меры неизбежно скажутся на нуждающихся в "горячих точках", сообщил в РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T21:32:00+03:00

2025-05-08T21:32:00+03:00

2025-05-08T21:32:00+03:00

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ООН, 8 мая – РИА Новости. РФ обеспокоена сокращением финансирования международных программ гуманитарной помощи, такие меры неизбежно скажутся на нуждающихся в "горячих точках", сообщил в интервью РИА Новости первый зампостпреда российской миссии при всемирной организации Дмитрий Полянский. "Что касается сокращения финансирования международных программ гуманитарной помощи, отмечу следующее. Безусловно, мы обеспокоены складывающейся ситуацией, особенно учитывая, что в последние годы гуманитарные потребности в мире неуклонно растут", – сказал российский дипломат. Полянский отметил, что меры УКГВ (Управления ООН по координации гуманитарных вопросов) по оптимизации работы и сокращения гуманитарного присутствия "на земле" неизбежно скажутся на нуждающихся, в том числе в "горячих точках". Он также констатировал, что в складывающихся условиях "однозначно востребованы" меры по более эффективному гуманитарному реагированию и диверсификации источников финансирования в целях снижения зависимости от одного или нескольких доноров. "Считаем, что сейчас акцент в работе гумагентств ООН необходимо сделать на предоставлении помощи наиболее уязвимым слоям населения и удовлетворении их первоочередных потребностей, прежде всего, в области продовольственной безопасности, медицинского обслуживания и других жизненно важных сфер", – добавил он.

https://ria.ru/20250506/oon-2015189579.html

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в мире, россия, дмитрий полянский, оон