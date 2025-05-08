https://ria.ru/20250508/rossija-2015877546.html
Полянский высказался о сокращении финансирования гумпомощи ООН
Полянский высказался о сокращении финансирования гумпомощи ООН - РИА Новости, 08.05.2025
Полянский высказался о сокращении финансирования гумпомощи ООН
РФ обеспокоена сокращением финансирования международных программ гуманитарной помощи, такие меры неизбежно скажутся на нуждающихся в "горячих точках", сообщил в РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T21:32:00+03:00
2025-05-08T21:32:00+03:00
2025-05-08T21:32:00+03:00
в мире
россия
дмитрий полянский
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1b/1785767111_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b605ce074d675407a4da2ec4422a46f9.jpg
ООН, 8 мая – РИА Новости. РФ обеспокоена сокращением финансирования международных программ гуманитарной помощи, такие меры неизбежно скажутся на нуждающихся в "горячих точках", сообщил в интервью РИА Новости первый зампостпреда российской миссии при всемирной организации Дмитрий Полянский. "Что касается сокращения финансирования международных программ гуманитарной помощи, отмечу следующее. Безусловно, мы обеспокоены складывающейся ситуацией, особенно учитывая, что в последние годы гуманитарные потребности в мире неуклонно растут", – сказал российский дипломат. Полянский отметил, что меры УКГВ (Управления ООН по координации гуманитарных вопросов) по оптимизации работы и сокращения гуманитарного присутствия "на земле" неизбежно скажутся на нуждающихся, в том числе в "горячих точках". Он также констатировал, что в складывающихся условиях "однозначно востребованы" меры по более эффективному гуманитарному реагированию и диверсификации источников финансирования в целях снижения зависимости от одного или нескольких доноров. "Считаем, что сейчас акцент в работе гумагентств ООН необходимо сделать на предоставлении помощи наиболее уязвимым слоям населения и удовлетворении их первоочередных потребностей, прежде всего, в области продовольственной безопасности, медицинского обслуживания и других жизненно важных сфер", – добавил он.
https://ria.ru/20250506/oon-2015189579.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1b/1785767111_114:0:2845:2048_1920x0_80_0_0_844e740ff859f95a0ccd86c00393b000.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, дмитрий полянский, оон
В мире, Россия, Дмитрий Полянский, ООН
Полянский высказался о сокращении финансирования гумпомощи ООН
Полянский: Россия обеспокоена сокращением финансирования гумпрограмм ООН
ООН, 8 мая – РИА Новости. РФ обеспокоена сокращением финансирования международных программ гуманитарной помощи, такие меры неизбежно скажутся на нуждающихся в "горячих точках", сообщил в интервью РИА Новости первый зампостпреда российской миссии при всемирной организации Дмитрий Полянский.
"Что касается сокращения финансирования международных программ гуманитарной помощи, отмечу следующее. Безусловно, мы обеспокоены складывающейся ситуацией, особенно учитывая, что в последние годы гуманитарные потребности в мире неуклонно растут", – сказал российский дипломат.
Полянский
отметил, что меры УКГВ (Управления ООН
по координации гуманитарных вопросов) по оптимизации работы и сокращения гуманитарного присутствия "на земле" неизбежно скажутся на нуждающихся, в том числе в "горячих точках". Он также констатировал, что в складывающихся условиях "однозначно востребованы" меры по более эффективному гуманитарному реагированию и диверсификации источников финансирования в целях снижения зависимости от одного или нескольких доноров.
"Считаем, что сейчас акцент в работе гумагентств ООН необходимо сделать на предоставлении помощи наиболее уязвимым слоям населения и удовлетворении их первоочередных потребностей, прежде всего, в области продовольственной безопасности, медицинского обслуживания и других жизненно важных сфер", – добавил он.