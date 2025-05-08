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Полянский высказался о сокращении финансирования гумпомощи ООН - РИА Новости, 08.05.2025
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21:32 08.05.2025
https://ria.ru/20250508/rossija-2015877546.html
Полянский высказался о сокращении финансирования гумпомощи ООН
Полянский высказался о сокращении финансирования гумпомощи ООН - РИА Новости, 08.05.2025
Полянский высказался о сокращении финансирования гумпомощи ООН
РФ обеспокоена сокращением финансирования международных программ гуманитарной помощи, такие меры неизбежно скажутся на нуждающихся в "горячих точках", сообщил в РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T21:32:00+03:00
2025-05-08T21:32:00+03:00
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ООН, 8 мая – РИА Новости. РФ обеспокоена сокращением финансирования международных программ гуманитарной помощи, такие меры неизбежно скажутся на нуждающихся в "горячих точках", сообщил в интервью РИА Новости первый зампостпреда российской миссии при всемирной организации Дмитрий Полянский. "Что касается сокращения финансирования международных программ гуманитарной помощи, отмечу следующее. Безусловно, мы обеспокоены складывающейся ситуацией, особенно учитывая, что в последние годы гуманитарные потребности в мире неуклонно растут", – сказал российский дипломат. Полянский отметил, что меры УКГВ (Управления ООН по координации гуманитарных вопросов) по оптимизации работы и сокращения гуманитарного присутствия "на земле" неизбежно скажутся на нуждающихся, в том числе в "горячих точках". Он также констатировал, что в складывающихся условиях "однозначно востребованы" меры по более эффективному гуманитарному реагированию и диверсификации источников финансирования в целях снижения зависимости от одного или нескольких доноров. "Считаем, что сейчас акцент в работе гумагентств ООН необходимо сделать на предоставлении помощи наиболее уязвимым слоям населения и удовлетворении их первоочередных потребностей, прежде всего, в области продовольственной безопасности, медицинского обслуживания и других жизненно важных сфер", – добавил он.
https://ria.ru/20250506/oon-2015189579.html
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5
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96
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в мире, россия, дмитрий полянский, оон
В мире, Россия, Дмитрий Полянский, ООН
Полянский высказался о сокращении финансирования гумпомощи ООН

Полянский: Россия обеспокоена сокращением финансирования гумпрограмм ООН

© AP Photo / John MinchilloДмитрий Полянский
Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
© AP Photo / John Minchillo
Дмитрий Полянский. Архивное фото
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ООН, 8 мая – РИА Новости. РФ обеспокоена сокращением финансирования международных программ гуманитарной помощи, такие меры неизбежно скажутся на нуждающихся в "горячих точках", сообщил в интервью РИА Новости первый зампостпреда российской миссии при всемирной организации Дмитрий Полянский.
"Что касается сокращения финансирования международных программ гуманитарной помощи, отмечу следующее. Безусловно, мы обеспокоены складывающейся ситуацией, особенно учитывая, что в последние годы гуманитарные потребности в мире неуклонно растут", – сказал российский дипломат.
Полянский отметил, что меры УКГВ (Управления ООН по координации гуманитарных вопросов) по оптимизации работы и сокращения гуманитарного присутствия "на земле" неизбежно скажутся на нуждающихся, в том числе в "горячих точках". Он также констатировал, что в складывающихся условиях "однозначно востребованы" меры по более эффективному гуманитарному реагированию и диверсификации источников финансирования в целях снижения зависимости от одного или нескольких доноров.
"Считаем, что сейчас акцент в работе гумагентств ООН необходимо сделать на предоставлении помощи наиболее уязвимым слоям населения и удовлетворении их первоочередных потребностей, прежде всего, в области продовольственной безопасности, медицинского обслуживания и других жизненно важных сфер", – добавил он.
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