https://ria.ru/20250508/rossija-2015825631.html
Россия и Китай призвали отказаться от менталитета "холодной войны"
Россия и Китай призвали отказаться от менталитета "холодной войны" - РИА Новости, 08.05.2025
Россия и Китай призвали отказаться от менталитета "холодной войны"
Россия и Китай считают, что государствам, обладающим ядерным оружием и несущим особую ответственность за международную безопасность, следует отказаться от... РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T17:17:00+03:00
2025-05-08T17:17:00+03:00
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Россия и Китай считают, что государствам, обладающим ядерным оружием и несущим особую ответственность за международную безопасность, следует отказаться от менталитета "холодной войны", однако не все страны "пятерки" придерживаются такого подхода. Соответствующее заявление Российской Федерации и Китайской Народной Республики по глобальной стратегической стабильности опубликовано на сайте Кремля. "Государствам, обладающим ядерным оружием и несущим особую ответственность за международную безопасность и глобальную стратегическую стабильность, следует отказаться от менталитета "холодной войны" и "игр с нулевой суммой", устранять противоречия путем равноправного диалога и взаимоуважительных консультаций, укреплять доверие во избежание опасных просчетов и воздерживаться от действий, создающих стратегические риски. Стороны с сожалением констатируют, что не все страны ядерной "пятерки" придерживаются таких подходов на практике", - говорится в заявлении.
https://ria.ru/20250508/rossija-2015823576.html
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россия, китай
Россия и Китай призвали отказаться от менталитета "холодной войны"
Россия и Китай призвали ядерные страны отойти от менталитета "холодной войны"
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Россия и Китай считают, что государствам, обладающим ядерным оружием и несущим особую ответственность за международную безопасность, следует отказаться от менталитета "холодной войны", однако не все страны "пятерки" придерживаются такого подхода.
Соответствующее заявление Российской Федерации и Китайской Народной Республики по глобальной стратегической стабильности опубликовано на сайте Кремля.
"Государствам, обладающим ядерным оружием и несущим особую ответственность за международную безопасность и глобальную стратегическую стабильность, следует отказаться от менталитета "холодной войны" и "игр с нулевой суммой", устранять противоречия путем равноправного диалога и взаимоуважительных консультаций, укреплять доверие во избежание опасных просчетов и воздерживаться от действий, создающих стратегические риски. Стороны с сожалением констатируют, что не все страны ядерной "пятерки" придерживаются таких подходов на практике", - говорится в заявлении.