https://ria.ru/20250508/rossija-2015825631.html

Россия и Китай призвали отказаться от менталитета "холодной войны"

Россия и Китай призвали отказаться от менталитета "холодной войны" - РИА Новости, 08.05.2025

Россия и Китай призвали отказаться от менталитета "холодной войны"

Россия и Китай считают, что государствам, обладающим ядерным оружием и несущим особую ответственность за международную безопасность, следует отказаться от... РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T17:17:00+03:00

2025-05-08T17:17:00+03:00

2025-05-08T17:17:00+03:00

россия

китай

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Россия и Китай считают, что государствам, обладающим ядерным оружием и несущим особую ответственность за международную безопасность, следует отказаться от менталитета "холодной войны", однако не все страны "пятерки" придерживаются такого подхода. Соответствующее заявление Российской Федерации и Китайской Народной Республики по глобальной стратегической стабильности опубликовано на сайте Кремля. "Государствам, обладающим ядерным оружием и несущим особую ответственность за международную безопасность и глобальную стратегическую стабильность, следует отказаться от менталитета "холодной войны" и "игр с нулевой суммой", устранять противоречия путем равноправного диалога и взаимоуважительных консультаций, укреплять доверие во избежание опасных просчетов и воздерживаться от действий, создающих стратегические риски. Стороны с сожалением констатируют, что не все страны ядерной "пятерки" придерживаются таких подходов на практике", - говорится в заявлении.

https://ria.ru/20250508/rossija-2015823576.html

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