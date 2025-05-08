https://ria.ru/20250508/rossija-2015825131.html
Россия и Китай заявили о важности контроля над вооружениями
Россия и Китай заявили о важности контроля над вооружениями - РИА Новости, 08.05.2025
Россия и Китай заявили о важности контроля над вооружениями
Россия и Китай рассматривают контроль над вооружениями как один из элементов комплексной работы над снижением в мире конфликтного потенциала, говорится в... РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T17:15:00+03:00
2025-05-08T17:15:00+03:00
2025-05-08T17:15:00+03:00
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Россия и Китай рассматривают контроль над вооружениями как один из элементов комплексной работы над снижением в мире конфликтного потенциала, говорится в заявлении РФ и КНР. Заявление Российской Федерации и Китайской Народной Республики по глобальной стратегической стабильности опубликовано на сайте Кремля. "При этом стороны рассматривают контроль над вооружениями как один из элементов комплексной работы над снижением в мире конфликтного потенциала и обеспечением глобальной стратегической стабильности", - говорится в документе.
https://ria.ru/20250307/peskov-2003610268.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, китай, 80-летие победы в великой отечественной войне, в мире
Россия, Китай, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире
Россия и Китай заявили о важности контроля над вооружениями
РФ и КНР назвали контроль над вооружениями путем снижения конфликтности в мире