https://ria.ru/20250508/rossija-2015825131.html

Россия и Китай заявили о важности контроля над вооружениями

Россия и Китай заявили о важности контроля над вооружениями - РИА Новости, 08.05.2025

Россия и Китай заявили о важности контроля над вооружениями

Россия и Китай рассматривают контроль над вооружениями как один из элементов комплексной работы над снижением в мире конфликтного потенциала, говорится в... РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T17:15:00+03:00

2025-05-08T17:15:00+03:00

2025-05-08T17:15:00+03:00

россия

китай

80-летие победы в великой отечественной войне

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/08/2015801992_0:133:3020:1832_1920x0_80_0_0_2dac0470b7ca4e8db690a40b69a23385.jpg

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Россия и Китай рассматривают контроль над вооружениями как один из элементов комплексной работы над снижением в мире конфликтного потенциала, говорится в заявлении РФ и КНР. Заявление Российской Федерации и Китайской Народной Республики по глобальной стратегической стабильности опубликовано на сайте Кремля. "При этом стороны рассматривают контроль над вооружениями как один из элементов комплексной работы над снижением в мире конфликтного потенциала и обеспечением глобальной стратегической стабильности", - говорится в документе.

https://ria.ru/20250307/peskov-2003610268.html

россия

китай

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2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, китай, 80-летие победы в великой отечественной войне, в мире