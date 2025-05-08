https://ria.ru/20250508/rossija-2015824889.html

Россия и КНР выступили против злоупотреблений таможенными тарифами

Россия и КНР выступили против злоупотреблений таможенными тарифами - РИА Новости, 08.05.2025

Россия и КНР выступили против злоупотреблений таможенными тарифами

Россия и КНР выступают против злоупотреблений таможенными тарифами, это негативно влияет на производственно-сбытовые цепочки. РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T17:14:00+03:00

2025-05-08T17:14:00+03:00

2025-05-08T17:14:00+03:00

россия

китай

экономика

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Россия и КНР выступают против злоупотреблений таможенными тарифами, это негативно влияет на производственно-сбытовые цепочки. Совместное заявление РФ и КНР о дальнейшем углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху в ознаменование 80-летия Победы Советского Союза в Великой Отечественной войне, Победы китайского народа в Войне сопротивления японской агрессии и образования Организации Объединенных Наций опубликовано на сайте Кремля. "Стороны решительно выступают против нелегитимного одностороннего буллинга, злоупотреблений таможенными тарифами и экспортным контролем и других односторонних протекционистских мер, разрушающих международный торгово-экономический порядок и оказывающих серьезное негативное влияние на функционирование глобальных производственно-сбытовых цепочек", - говорится в документе.

https://ria.ru/20250508/rossija-2015822082.html

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китай

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россия, китай, экономика