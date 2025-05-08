Москва и Пекин обеспокоены экспансией военных союзов
Кремль: экспансия военных союзов ведет к развертыванию наступательных вооружений
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на церемонии обмена документами по итогам российско-китайских переговоров
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на церемонии обмена документами по итогам российско-китайских переговоров. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Россия и КНР обеспокоены тем, что экспансия военных союзов сопровождается шагами по развертыванию продвинутых наступательных систем вооружений, говорится в опубликованном в четверг на сайте Кремля совместном заявлении по глобальной стратегической стабильности.
"Серьезную обеспокоенность также вызывает тот факт, что подобная активность сопровождается шагами по передовому развертыванию военной инфраструктуры и продвинутых наступательных, оборонительных и универсальных систем вооружений, которые способны применяться в целях решения стратегических задач – в частности, для нанесения обезглавливающих и обезоруживающих ударов при одновременном обеспечении расширенных возможностей по противоракетному перехвату", - говорится в документе.