https://ria.ru/20250508/rossija-2015823576.html

Москва и Пекин обеспокоены экспансией военных союзов

Москва и Пекин обеспокоены экспансией военных союзов - РИА Новости, 08.05.2025

Москва и Пекин обеспокоены экспансией военных союзов

Россия и КНР обеспокоены тем, что экспансия военных союзов сопровождается шагами по развертыванию продвинутых наступательных систем вооружений, говорится в... РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T17:07:00+03:00

2025-05-08T17:07:00+03:00

2025-05-08T17:07:00+03:00

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Россия и КНР обеспокоены тем, что экспансия военных союзов сопровождается шагами по развертыванию продвинутых наступательных систем вооружений, говорится в опубликованном в четверг на сайте Кремля совместном заявлении по глобальной стратегической стабильности. "Серьезную обеспокоенность также вызывает тот факт, что подобная активность сопровождается шагами по передовому развертыванию военной инфраструктуры и продвинутых наступательных, оборонительных и универсальных систем вооружений, которые способны применяться в целях решения стратегических задач – в частности, для нанесения обезглавливающих и обезоруживающих ударов при одновременном обеспечении расширенных возможностей по противоракетному перехвату", - говорится в документе.

https://ria.ru/20250508/rossija-2015821680.html

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китай

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россия, китай, пекин, москва